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Galerii: Aidu karjääris toimuvad ajaloolise seiklusfilmi "Ümera jõel" võtted

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Ida-Virumaal Aidu karjääris toimuvad mitmendat päeva Eesti muistsest vabadusvõitlusest jutustava ajaloolise seiklusfilmi "Ümera jõel" eelvõtted. Filmi põhivõtteperiood toimub järgmisel aastal ning kinodes näeb filmi 2028. aasta oktoobris.

"Ümera jõel" jutustab lapsena metsa hüljatud heidikust Vellost, kellest saab saatuse tahtel oma koduküla pealik. Vello peab leidma endas jõu, et päästa oma armastatu ja kaitsta Eestit ristirüütlite sissetungi eest. Film põhineb Mait Metsanurga 1934. aastal ilmunud samanimelisel romaanil ja 1210. aastal toimunud Ümera lahingul — ühel vähestest eestlaste suurtest võitudest muistses vabadusvõitluses.

Filmi režissöör on Mikk Mägi, operaator Rein Kotov, filmi peakunstnik Matis Mäesalu ja kostüümikunstnik Liga Krasone (Läti) ning grimmikunstnik Gristina Pahmann.

Filmi toodavad Eesti tootmisfirmad Taska Film, Apollo Film Productions ja HansaFilm, Läti kaastootja Film Angels Studio ning Soome kaastootja Son of a Pitch. Filmi Eesti produtsendid on Kristian Taska, Armin Karu, Tanel Tatter ja Veiko Esken, Läti kaastootjaks on Jānis Kalējs ning Soome kaastootja Tero Kaukomaa.

"Minu ja kolleegide Kristian Taska ning Armin Karu esimesed mõtted noorena "Ümera jõel" raamatut lugedes olid, kuidas tahaks seda filmi näha ja miks ei ole keegi seda teinud. Unistada tuleb ja seda unistust me nüüd koos täidame. Taska Filmi eestvedamisel järgime lavastaja Mikk Mägi visiooni ning oleme kokku saanud parimatest parimad filmitegijad," rääkis produtsent Tanel Tatter.

"Hetkel Aidus toimuvad eelvõtted on ettevalmistus ning proovikivi järgmise hooaja eepilisteks võteteks. Meie film on suur füüsiline katsumus näitlejatele, kuntsiosakonnale, grimmile - kogu meeskond annab endast kõik. Oleme oma inimeste üle väga uhked ning juba aastal 2028 pakume vaatajatele suurejoonelist filmielamust," lisas Tatter.

Aidu karjääri eelvõtetel teevad kaasa Ursel Tilk (Vello), Jarmo Reha (Rahi), Indrek Sammul (Ott), Anita Yoo (Vaike), Pääru Oja (Kämbi), Erling Eding (Kahro), Kaspar Velberg (Ommo), Nils Mattias Steinberg, Bert Järvet, Martin Kork ja Mauri Liiv.

"Ümera jõel" esilinastub 9. oktoobril 2028 ning jõuab kinodesse 13. oktoobril 2028.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kirjandusministri juures

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