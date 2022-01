Voronja galerii üheksandat hooaega kureerib etenduskunstnik Kadri Noormets

Kuraatori sõnul on avatav näitus justkui karakter, mis on uudishimulik nähtava või ka nähtamatu aspekti suhtes, mis üht loovisikut passiivselt toidab, käivitab või ka käimas hoiab.

"Näitus "IKOONILINE. eesmärk ja ettekääne" on kollektsioon ikoonilistest loovisikutest, kes on aga üksnes ettekäänded selleks, et võiksime näha neist edasi," avas Kadri Noormets suvise näituse tagamaid.

"Mind huvitab, mis on ühele ikoonilisele karakterile endale ikooniline? Mis muudab midagi ikooniliseks? Kuidas midagi ikooniliseks muutub ja kuidas see sellega kokkupuutujat mõjutab? Mis midagi ikoonilist tegelikult aktiveerib, mil moel ta meie suhtes aktiivseks muutub? Palju küsimusi ikoonilisuse kohta. Pidamata aga kordagi silmas ikooni kui sellist. Kuid samas, miks mitte ka ikooni kui sellist?" lisas kuraator.

Näituse keskseks teoseks on kuraatori poolt läbi viidud aardejaht eesti ikoonilisemate loomeinimeste kodudes. Näitus on suures osas taaskasutuslik ehk spetsiaalselt selle näituse jaoks ei tekitata maailma asju juurde, vaid leitakse võimalusi opereerida juba olemasoleva materjaliga.

Kui Noormetsa viimastes lavastustes Tartu Uues Teatris "Mobiilsed definitsioonid" ja "Ümarlaud" sai näha mängulisi kokkupuutepunkte kujutava kunstiga, siis Voronja galeriis kureeritaval näitusel lisanduvad näituseprogrammi mängulised viited etenduskunstile. Seetõttu on Voronja IX hooaja näitusel ka jokker, milleks on näitusega samades ruumides ning näitusega paralleelselt toimuv lavastuslik giidituur "Majandus. Housing".

"Tuur rändab ringi nii ajas kui majas, julgedes seeläbi ülevalolevast näitusest nii läbi näha kui ka lihtsalt mööda vaadata," selgitas kuraator.

Voronja galerii alustas Peipsiveerel näitustega 2014. aastal. Alates 2016. aastast korraldab galerii Tartus korternäituseid ning alates 2018. aastast korternäituste sarja "Lätted", mis toimus Eesti erinevates paikades, tuntud ja armastatud kunstnike sünnikodudes.

2020. aastal paigaldati Voronja aeda esimesed skulptuurid, et arendada territooriumil välja aastaringselt toimiv skulptuuride aed. 2022. aasta kevadeks lisandub Voronja aeda üheksa uut skulptuuri, mis osteti EASi toetusega.

Üheksanda hooaja näitust "IKOONILINE. eesmärk ja ettekääne" saab Peipsiveerel asuvas galeriis näha augusti lõpuni.