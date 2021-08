Voronja galerii skulptuuride aeda valiti välja üheksa uut teost

Voronja galerii skulptuuride aia konkursile esitas 43 kunstnikku 49 teost. Nende hulgas oli nii üksikuid skulptuure kui ka skulptuuride ansambleid. Kokku osales konkursil 67 skulptuuri, mille kogumaksumus oli kokku 376 229 eurot. Skulptuuride ostufond on EAS-i toel 50 000 eurot.

"Konkursist osavõtt oli üllatavalt suur ning väljapakutud teoste tase tõeliselt muljetavaldav. Nii lähenemiste kui ka materjalide rohkus näitab, kuivõrd erinevalt võib vabaõhu skulptuuri mõista. Žürii töö oli kõige selle tõttu meeldivalt raske, kuid saavutasime siiski selge üksmeele," iseloomustas Tartu kunstnike liidu esindaja Peeter Talvistu žürii tööd.

"Ka meid üllatas rohke osavõtt konkursist, mis annab omakorda märku sellest, et oleme skulptuuride pargi rajamisega õigel teel. Kunstiturul on skulptuuride osakaal võrreldes teiste kunstiliikidega väiksem ning autoritel napib võimalusi mahuliste teoste eksponeerimiseks," selgitasid Voronja galeristid skulptuuride pargi rajamise mõtet. "Voronja galerii missiooniks on läbi aastate olnud uute sihtgruppide kaasamine galeriisse ja seda eesmärki on ka edukalt täidetud. Voronja skulptuuride aed annab loodetavasti omapoolse panuse skulptuurituru elavdamisel. Eestlaste aedades võiks olla märksa rohkem skulptuure," lisasid galeristid.

Neljaliikmeline žürii koosseisus Peeter Talvistu (Tartu kunstnike liidu esindaja), Karin Bachmann (maastikuarhitekt), Elo Liiv (skulptor) ja Raul Oreškin (Voronja galerii esindaja) valis 49 teose seast välja üheksa:

Varvara & Mar "Tuulerütm"

Art Allmägi "Varesejaht"

Terje Ojaver "Põgenev kivi"

Jüri Ojaver "Meestepood"

Kaisa Eiche ja Urmo Mets "Kiik"

Ülo Kirt "Pesad"

Piret Müüripeal "Rõuk"

Mare Mikoff ja Al Paldrok "Tundmatu umbrohi"

Sander Raudsepp "Änimal"

Osa teostest saabub Voronja aeda juba sellel hooajal. Kõiki konkursiga väljavalitud objekte saab näha järgmisel, IX suvehooajal. Pärast seda saab Voronja galeriid külastada aastaringselt.