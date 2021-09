Voronja galerii esitleb kolmapäeval raamatut "Kolmainsus – Kunst. Teadus. Ulme."

Kolmapäeval, 8. septembril kell 18.30 esitletakse tARTu poes kunstialbumit "Kolmainsus – Kunst. Teadus. Ulme.", mille on koostanud Voronja galerii VIII suvenäituse kuraatorid Kaija Põhako-Esko ja Tõnu Esko.

Kuraatorite Kaija Põhako-Esko ja Tõnu Esko sõnul on kunst, teadus ja ulme esmapilgul kolm täiesti erinevat, suisa üksteist välistavat valdkonda ning tekib küsimus, kuidas saab need üldse ühte näitusesse kokku tuua ja omavahel siduda ühtseks tervikuks.

"Tegelikult pakub igaüks neist ühe viisi ümbritseva maailma kirjeldamiseks. Kunsti keel on visuaalne ja emotsioonidel põhinev, teadus on analüütiline, vaatlustele ja valemitele tuginev ning ulmekirjandus räägib mõlemat keelt kasutades lugusid tuntud ja tundmatutest maailmadest. Näituse pealkirjaks valisime "Kolmainsus", sest kunst, teadus ja ulme kokku moodustavad meie religiooni," pakuvad kuraatorid küsimusele omapoolse vastuse.

Raamatus "Kolmainsus – Kunst. Teadus. Ulme." saab lugeda kuraatorite ja mitmete teiste kaasatud teadlaste ning ulmekirjanike lühiesseesid, mis avavad näitusel käsitletud teemasid kogu spektri ulatuses, reaalsusest kõige pööraseimate fantaasiateni. Lisaks kuraatoritele on tekstid raamatusse kirjutanud Krista Fischer, Veiko Belials, V. Zadin, Uku Varnik, Karl Kruusamäe, Jaan Aru, Siim Veskimees, Joel Jans, Lili Milani, Meelis Friedenthal, Erik Abner, Elin Org, Reidar Anderson, Mait Metspalu ja Indrek Must. Kogumikku on koondatud ka nende kunstnike looming, kes osalesid Voronja VIII suvehooajal: Alar Tuul, Edgar Tedresaar, Kalju Kivi, Estookin, Leonhard Lapin, Regina Mareta Soonseina, Danel Kahar, Grisli Soppe-Kahar, Siiri Jüris, Eike Eplik, Elo-Mai Mägi, Markus Kasemaa.

Raamatuesitlusel vestleb kuraatoridebüüdi teinud teadlastega kunstiteadlane Indrek Grigor. Kuraatorite autogrammidega kogumikku "Kolmainsus – Kunst. Teadus. Ulme" saab osta tARTu poes toimuval raamatuesitlusel ning edaspidi tARTu poest ja Voronja galeriist.

Kaheksanda hooaja näitust "Kolmainsus – Teadus. Kunst. Ulme." saab Peipsiveerel asuvas galeriis näha veel ühel päeval – 11. septembril kell 11–18.