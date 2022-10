Eero Epner kirjutas Lembit Ulfsakist mahuka elulooraamatu

Eero Epneri kirjutatud raamat pealkirjaga "Lembit Ulfsak" annab pea viiesajal leheküljel põhjaliku ülevaate Ulfsaki eluteest ning teatri-ja filmikarjäärist. Kokku intervjueeriti teose jaoks ligi 200 inimest – tema sõpru, lähedasi ja kolleege nii Eestist kui ka väljastpoolt.

Epneri sõnul ei tulene Lembit Ulfsaki eluloo unikaalsus konkreetselt ühestki lavastusest, filmist ega süsteemist. "Ulfsaki eluloo ainukordsus tuleneb tema talendist. Sellest sõnastamatust, lõpuni tabamatust, täpsete kontuurideta talendist, millele kandja tarkus ja tagasihoidlikkus andsid õige kujuga voolusängi. See eripärane anne, Lembit Ulfsaki anne, milletaoline oligi kogu maailmas ainult temal, on põhjus, miks temaga tehti sedavõrd palju filme, miks teda paluti uuesti ja uuesti lavale – ja see on ka põhjus, miks temast kirjutada see raamat," sõnas Epner.

Raamatu toimetaja Maria Ulfsaki sõnul on Ulfsaki 75. sünniaastapäev õige hetk raamatu koostamiseks, kuna paljud Ulfsaki omaaegsed klassi- ja kursusekaaslased, kamraadid ja kolleegid on veel heas vormis ning jagasid raamatu jaoks rõõmuga mälestusi aegadest ja seikadest, mis muidu ajahõlma kaoks. "Kõnealune teos on sügavutiminev katse lahti mõtestada, milline inimene oli Lembit Ulfsak, uurida tema kujunemislugu ja isiksust, vaadelda tema töid kinos ja teatris ning seeläbi avada ka tema rolli Eesti kultuuriloos," lisas Maria Ulfsak.

Lembit Ulfsaki elulooraamatu kirjutas Eero Epner, kes on varasemalt kirja pannud ka Olev Subbi ja Konrad Mägi biograafiad. Raamatu toimetaja on filmiajakirjanik Maria Ulfsak ning selle kujundas graafiline disainer Margus Tamm.