Maria Ulfsak: just sellisena oleks elulooraamat ka Lembitule meeldinud

Maria Ulfsaku sõnul ilmub raamat just õigel ajal. Üheks põhjuseks, miks ta nii arvab, on see, et raamatukaante vahele on jõudnud ühe äramineva põlvkonna lugu. "Raamatu tegemise protsess on kestnud umbes kolm aastat ja selle aja jooksul on üsna paljud inimesed, kes selles raamatus allikaks on, meie hulgast lahkunud," sõnas ta. "See on üks äraminev põlvkond ja see raamat ei ole ainult Lembit Ulfsaki lugu vaid kindlasti ka selle ajastu ja nende inimeste lugu."

Ulfsaki sõnul oli tema kui toimetaja eesmärk, et raamat oleks võimalikult laiale sihtgrupile loetav ning see oleks poes kättesaadava hinnaga müügil. "Et see poleks selline elitaarne ja keeruline teatri- või filmiteoreetiline teos, vaid see oleks inimlik, lihtne ja arusaadav. Mul on tunne, et niimoodi oleks see ka Lembit Ulfsakile meeldinud," selgitas ta.

Maria Ulfsak usub, et suurem osa raamatust käsitletavatest teemadest on laiemale üldsusele seniteadmata. "Lembit Ulfsak oli väga privaatne inimene ja oma asjadest ta avalikult rääkida ei soovinud," sõnas ta.

"Me oleme proovinud raamatus üsna diskreetsed olla ja see, mismoodi kõiki teemasid kajastada, on olnud Eero otsus, mina toimetajana mingisugust tsensuuri peale ei pannud. Ta on väga taktitundeline inimene ja oskas teemasid ilusas ja mõistlikus võtmes lahendada."