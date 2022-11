Maria Ulfsak: raamatuga tuli leida tasakaal, mis oleks Lembitu vääriline

Eelmisel nädalal nägi ilmavalgust Eero Epneri kirjutatud elulooraamat Lembit Ulfsakust. Sel nädalal on kultuurisaates "OP" külas Lembit Ulfsaki tütar ja elulooraamatu toimetaja Maria Ulfsak, kes tõdes, et raamatu puhul oli oluline leida tasakaal, mis oleks Lembit Ulfsaki vääriline.

"Teemade mõttes ega ma sealt otseselt välja ei tsenseerinud. Eerol oli õigus kirjutada sellest, mida ta soovib ja kuidas ta soovib. Kindlasti ma sealt asju välja viskasin. Ennekõike sellel põhjusel, et tekst paremini jookseks ja oleks lobedamalt loetav.

Ulfsak selgitas, et raamatu eesmärk oli, et see oleks inimeste jaoks arusaadav. "Et see poleks keerukas teatriteoreetiline uurimistöö ega ka kollane kellegi eraelus sorgitsemine. Tuli leida ideaalne tasakaal, mis oleks raamatu peategelase vääriline," sõnas ta.

Ulfsak, kes igapäevaselt töötab filmivaldkonnas, rääkis, et tema jaoks on isast ilmunud elulooraamat žanriliselt poeetiline dokumentalism. "Seal on päris tugev Eero Epneri enda vaade asjadele, aga samal kui seal väidetakse, et kellelgi oli sinine seelik, siis ta on seda kuskilt mitu korda üle kontrollinud ja see seelik oli päriselt sinine."

Lembit Ulfsaki elulooraamat Autor/allikas: Gea Kumpel / ERR

Raamatu alguses on välja toodud tsitaat, kuidas Lembit Ulfsak on öelnud, et mälestusi ta enda kohta kirjutanud pole, sest ta ei soovi endale mälestusmärki püstitada. Kuigi sellest tsitaadist võiks järeldada, et temast eluloo raamat valmiks, selgitas Maria Ulfsak, et ühel hetkel palus isa tütart, et ta raamatu enda peale võtaks.

"Oma elu jooksul ta selleks soovi ei avaldanud, aga enne lahkumist ütles ta: "Maria, sina tegele siis selle raamatuasjaga." Ma olin väga kohkunud ja vaatasin talle arusaamatult otsa, aga ta ütles, et saad aru küll ma räägin, ega sellest raamatust pääsu pole," meenutas Ulfsak. "Ma olen korralik inimene, kui ema ja isa mul midagi teha käsivad, teen ära."

Ulfsaki sõnul koondab Lembit Ulfsakist valminud raamat kokku ühe äramineva põlvkonna loo. "Vahepeal ajas see ausalt öeldes hirmu nahka, sest neid inimesi, kes on meie raamatus allikad ja kellega on intervjuusid tehtud, suri selle raamatu tegemise käigus ära ikkagi ridamisi. Vahepeal hakkas tunduma, kas meil on mingisugune needus peal või mis toimub – ühel nädalal helistad kellelegi ja räägid temaga, järgmisel nädalal helistad ja juba ei võta keegi vastu," tõdes ta.

"Siis jõudiski kohale, et see on äraminev põlvkond ja inimesed on lihtsalt sellises vanuses, et kahjuks seda juhtub. Teisest küljest tuleb seda vaadata sedapidi, et õudselt hea, et me seda teha saime. Läbi nende lugude on nad siia raamatusse jäädvustatud," märkis Ulfsak.

