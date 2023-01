2022. aasta enim müüdud raamat suuremates raamatupoodides on Lembit Ulfsaki elulugu

"Rahva Raamat avalikustas 2022. aasta jooksul oma raamatupoodidest enim ostetud raamatute nimekirja. Edetabelit troonib ülekaalukalt Eero Epneri teos "Lembit Ulfsak". Nüüdseks on see ka läbi kõigi aastate meie kauplustes müügil olnud biograafiate edetabeli TOP 10 seas. Teost lühikese ajaga nii palju müüdud, et lettidelt leiab juba kolmanda trüki," kinnitas Lisette Raud Rahva Raamatu turundusosakonnast. Raamatu edu on seda erilisem, et elulood pole juba aastaid raamatumüügiedetabelites esikohal olnud.

Raamatu toimetaja ja Lembit Ulfsaki tütre Maria Ulfsaki sõnul oli teose sedavõrd suur populaarsus ootamatu, aga väga rõõmustav üllatus nii Ulfsaki lähedaste kui ka poekettide jaoks. "Meil tekkis vahepeal lausa olukord, kus kõik poed olid tühjaks ostetud, aga õnneks saime raamatut juurde trükkida ning nüüd peaks seda kõigile huvilistele ilusti jätkuma, seda enam, et kuuldavasti on mõnedes raamatukogudes järjekord Lembitu eluloole lausa aastapikkune," ütles Maria Ulfsak.

Eero Epneri kirjutatud raamat ilmus näitleja ja režissööri 75. sünniaastapäeva puhul. "Lembit Ulfsak" annab pea viiesajal leheküljel põhjaliku ülevaate Ulfsaki eluteest ning teatri-ja filmikarjäärist. Kokku intervjueeriti teose jaoks ligi 200 inimest, kelle hulgas oli Ulfsaki sõpru, lähedasi ja kolleege nii Eestist kui ka välismaalt. Teos sisaldab ka mahukat pildiosa, sealhulgas mitmeid seni avaldamata rariteetseid fotosid näitleja lapsepõlvest, noorusest, töödest ja ka eraelust. Teose kujundas graafiline disainer Margus Tamm.