Rahva Raamat avas kuutasulise e-raamatute platvormi

E-raamatute kuutasupõhise teenuse lisandumine on Rahva Raamatu tegevjuhi Rain Siemeri sõnul osa ettevõtte laiemast missioonist, et Eesti inimesed rohkem loeksid. Tema sõnul on äpis mõeldud ka vaeglugejate peale, kellele on antud võimalus valida eraldi düslektikute kirjatüüp.



Rakendusest leiab nii eesti- kui ingliskeelset sisu, lisaks ilu- ja aimekirjandusele on raamatuid ka lastele ja noortele. Esimesed 14 päeva on tasuta, pärast mida maksab kogupakett 13.99 eurot kuus.



Eestikeelseid e- ja audioraamatuid pakub ka Elisa, kelle sarnane platvorm maksab 8.99 eurot kuus. Aasta alguses avas rahvusraamatukogu oma tasuta e- ja audioraamatute keskkonna.