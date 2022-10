Konrad Mäe sihtasutuse preemia pälvis Pilvi Kalhama

Konrad Mäe sihtasutuse preemia on ette nähtud inimesele või kollektiivile, kes on teinud palju maalikunstnik Konrad Mäe (1878–1925) elu ja loomingu tutvustamiseks. Varem on preemia pälvinud filmirežissöör Marianne Kõrver (2020), kujundaja Tõnis Saadoja (2019) ja kunstiajaloolane Eero Epner (2018). Preemia suurus on 5000 eurot.

Pilvi Kalhama kureerimisel toimus 2021. aasta septembrist kuni 2022. aasta jaanuarini Espoos, EMMA kunstimuuseumis näitus "Konrad Mägi. Maalikunsti müstika", mis hõlmas koguni 150 teost Mäe säilinud pärandist. Tegemist oli läbi aegade suurima Mäe personaalnäitusega. Näitus pälvis suurt huvi ning seda külastas üle 50 000 kunstihuvilise.

EMMA näituse ajal sündis idee ja võimalus juba ka järgmiseks välisnäituseks ning käesoleva aasta märtsist kuni maini toimus näitus "Konrad Mägi. Maalikunsti müstika" Kopenhaagenis GL Strand muuseumis, kuraatoriks samuti Pilvi Kalhama.

Käesoleva aasta novembris avatakse Konrad Mäe personaalnäitus Lillehammeris, ka selle võimalikuks saamisel on hindamatu roll Pilvi Kalhamal, kes on ka näituse kaaskuraatoriks.

EMMA näituse ja sellega kaasnenud kataloogi tutvustamisel lausus Pilvi Kalhama, et on oluline tuua esile kunsti äärealadel tegutsenud talente ja mõista modernismi mitmetahulisust. "Kosmopoliit Mägi annab maalide kaudu edasi seda, mida oma reisidel nägi, koges ja õppis, esitades ajastu kunstivooludest alati oma versiooni ja tõlgenduse. See teeb tema loomingu paeluvaks ka tänapäeva vaataja jaoks."

"Mägi tundis end hingelt põhjamaalasena, kuid tema värvipalett oli lõunaeurooplaslikult kirgas ja kirev. Koloriit oli kunstniku jaoks kõige tähtsam, ütleksin isegi, et tema teoste lähtepunkt. Soovin, et näituse ja raamatu kaudu avaneks Mägi looming ka laiemale vaatajaskonnale nii Soomes kui rahvusvahelises mastaabis."