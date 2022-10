Kondase keskuses avati näitus "Perekond Härm viies vaatuses"

Kondase keskuses on avatud Härmade kunstnikedünastia loomingu ülevaatenäitus "Perekond Härm viies vaatuses". Härma perekonna viie kunstniku näitus jutustab loo sellest, kuidas on võimalik Eesti kultuuriloosse ära kaduda, aga samas olla väga nähtav.

Kunstiajaloolase ja Kondase keskuse juhataja Mari Vallikivi sõnul teavad küll paljud Lilian ja Endel Härma loodud tarbegraafikat ja Lilian Härmi loodud lasteraamatuid, kuid ei ole nende autorlust endale teadvustanud.

Vallikivi sõnul kolis perekond Viljandisse 70ndatel, mis automaatselt tähendas seda, et nad olid eemal keskusest ja nii-öelda igapäevasest kunstielust. "Tõtt öelda nad väga ei soovinud seda. Iseloomult olid kõik perekonnaliikmed introverdid," selgitas ta.

Näituse kujundaja Tõnu Kukk märkis, et Hanno Härm on end viljandlaste südametesse maalinud inimtühjade loodusmaalide ja linnavaadetega. "Kõige huvitavamad on tema loomingus raudteedest tehtud pildid, mis on sellised inimtühjad ja natukene kummastavad," kirjeldas ta.

Samuti saab näitusel näha Lilian Härma ja tema isa Albert Vahtramäe teatrikostüümide ja -dekoratsioonide kavandeid.

Näitus jääb Kondases keskuses avatuks 31. detsembrini.