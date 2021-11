Galerii: Kondase keskuses näeb ülevaadet maailmaparandajate leidudest

Kondase keskusesse on kogutud armastatud ja eriliselt parandatud vanad esemed koos legendidega. Nende alleshoidmise ajend on vastuhakk valitsevale tarbimiskultuurile, südamesoojus lähedaste vastu või soov parandada tehtud vigu.

Pärimusmuusik Kairi Leivo tõi näitusele vanavanaema Adeele kohvri, kes käis Narvast Petrogradi lapsehoidjaks ühe Inglise perekonna juures. "Selle perekonna isa vaatas et nii viletsa kohvriga reisib tema teenijanna ja kinkis talle oma inglise kohvri. Me oleme terve suguvõsaga selle kohvri sees hoidnud oma kõige väärtuslikumaid aardeid," rääkis Leivo "Aktuaalsele kaamerale".

Rahvakultuuri edendaja Aires Põder peab väga kalliks vanaema Meeta kootud kampsunit ja suusasokke. Hoolimata sellest, et need on viledaks kulunud, kasutab neid siiani. "Käin talvel suusatamas, kui külm on. Soojema ilmaga ei ole vaja selga panna, need on liiga soojad. Käsitöö, selline pärand ja vanaema oli mulle kallis ka. Hoian siis seda mälestust temast niimoodi," selgitas Põder.

Disainer-loovuurija Marta Moorats hakkas pärast esimese tütre sündi koguma vanavanemate ja lapse sünniaastal valmistatud lauanõusid, kuni need õnnetul kombel purunesid. "Ma hoidsin neid kilde alles aastaid. Kuni ma kuulsin jaapanlaste kintsugi tehnikast, mille abil ma otsustasin nad uuesti tükkidest tagasi kokku panna. Et neid võiks siis edasi kasutada ja pärandada," lisas Moorats.