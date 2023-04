Kondase keskus toob 20. sünnipäeva puhul välja luulelavastuse

Lavastaja Adeele Jaago enda kirjutatud dramaturgia põhineb Eesti naisluuletajate loomingul, moodustades tervikliku narratiivi, mis viib vaataja rännakule läbi ajaloo. Liites luuleklassikale kaasaegsed teosed käsitletakse olulisemaid teemasid naisluuletajate loomingus ning leitakse ühisosa ka tänapäevaga. Naisautorite luulet esitavad näitlejad Mihkel Kuusk ja Kristian Põldma.

Kondase keskuses on etenduste ajal üleval tuntud fotograafi Jaan Rieti 150. sünniaastapäevale pühendatud näitus, mis tutvustab tema perekonna nelja naist, nende elu ja loomingut, toetades lavastuse atmosfääri. Oluline osa on Jaan Jaago muusikalisel kujundusel, saates katkematult tervet etendust. Visuaalseks muudab lavastuse Karmi Pikkma loodud unenäoline valguskunst.

Adeele Jaago sõnul sobib lavastus kunstimuuseumisse nagu valatult. ,,Luule vajab intiimset keskkonda, mida muuseum ideaalselt pakub. Samal ajal vajab luule aga ka rohkem kõlapinda, mida me kahe meesnäitleja maailmavaate kaudu läbi valgustame. Kas üldse on erinevusi mehe ja naise riimide vahel? Kus on kokkupuutepunktid, kus räägitakse risti? Lavastus mängib nõtkelt minu sisemise feministiga ja tahan neid tükikesi inimestega jagada." lisas lavastaja.

Lavastus ,,Naiste tuum, meeste kuub" etendub juunis seitsmel korral, esimesed neli etendust kuuluvad Viljandi Hansapäevade programmi. Igale etendusele mahub kuni 60 vaatajat. Enne ja pärast etendust on võimalik tutvuda ka näitusega Kondase Keskuses.