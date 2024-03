Galerii: Kondase keskuses avati Valev Seina maalinäitus "Olen üleval"

Tänavu kuuekümnendat sünnipäeva tähistava hiidlasest maalikunstniku Valev Seina maalid Kondase keskuses kannavad põnevaid ja mitmetimõistetavaid pealkirju, nagu võib mitmeti tõlgendada ka näituse pealkirja "Olen üleval".

"Eesti keel on ju väga hea, pealkiri võib tähendada absoluutselt seda, mida iga inimene tunneb. Ma olen teisel korrusel Kondase keskuses, ma olen ärkvel," selgitas maalikunstnik Valev Sein. "Esimest korda on mu näitus Viljandis. No selles mõttes ka üleval, et Viljandi on kindlasti kõrgemal kui Hiiumaa."

Valev Sein on kunstnik, kes teeb asju, mida peab vajalikuks. Ja kui vajalik kogus kunstitöid on valmis, tuleb leida võimalus need näitusele viia. Kõik Kondase keskuses üleval olevad tööd on valminud erineval ajal, kuid avalikult väljas päris esimest korda.

"Mulle meeldivad sellised pehmed materjalid, mis võimaldavad värviga käituda pisut teisiti ja võimaldavad saavutada sellist sügavust," ütles Sein maali kohta, mille ta on kandnud päris villa peale.

"Kui mulle satub ette mingi selline materjal, mis on minu jaoks uudne, siis ma alati kipun seda katsetama ja kui ma saan sealt selle rõõmu, mida ma otsin, siis nii on," lisas kunstnik.

Üks pisike töö kujutab kella ning seierite asemel on maasikas, mis vihjab üsna konkreetselt Paul Kondasele.

"On muidugi viide. See on väga meeldiv, et Viljandis on selline sümbol kasutusele võetud. Ja ma ei saanud lihtsalt kiusatusele vastu panna, ma pidin ka ühe variandi sellest maasikast tegema," selgitas Sein.

Kuigi Kondase keskust tuntakse ennekõike autsaiderkunsti eksponeerimise kohana, tunneb kõrged kunstikoolid läbinud Valev Sein keskuses ennast koduselt, lisades, et ainult loodusliku ande najal töötavatelt kunstnikelt on alati palju õppida.

Kondase keskuses saab vaadata ka väljaspool peavoolu tegutsevate Soome kunstnike näitust.