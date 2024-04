Kondase keskuses avati uuenenud püsinäitused

Naivistist kunstniku Paul Kondase järgi nime saanud Kondase keskus Viljandis on läbinud uuenduskuuri. Uuenenud on püsinäitused, lisatud autsaiderkunstile pühendatud ruum ning loodud värske ruumiprogramm.

Uuenduskuuri on läbinud keskusele nime andnud kooliõpetaja ja tuntud naivisti Paul Kondase (1900–1985) püsinäitus, näiteks saab nüüdsest Kondase keskuses tutvuda Paul Kondase poissmehetoaga. Samuti avatakse memoriaaltoa kõrval autsaiderkunstile pühendatud ruum, kus tutvustatakse muuseumi kunstikollektsioonis olevaid teoseid. Tegemist on esimese autsaiderkunsti püsiekspositsiooniga lähiregioonis. Muudeti ka aastaid samasugusena püsinud muuseumi ruumiprogrammi.

Kondase keskuse juhi Mari Vallikivi sõnul on lõpuks kätte jõudnud päev, mil saab öelda, et kooliõpetaja ja tuntud naivisti Paul Kondase soov saab täidetud. "Elu lõpu poole mõtles Paul Kondas pingsalt sellele, kuidas säilitada oma loomingut järgmistele sugupõlvedele, ning tundis muret, kas teda pärast surma veel austatakse. Hauaplatsi valis Kondas Viljandisse, mitte sünnipaika Põltsamaale, sest seal ei tuntud teda piisavalt. Teine soov oli memoriaaltoa avamine Viljandis tema korteris Tartu tn 19-3a. Nüüd on kunstniku nime kandvas muuseumis tema mälestustuba, kus Paul Kondase värskenduskuuri läbinud teoseid eksponeeritakse tema poissmehetuba jäljendavas keskkonnas" tutvustas Vallikivi.

Kondase keskuse autsaiderkunsti kollektsioonis olevate teostega saab tutvuda avatud ateljee tüüpi ruumis. Autsaiderite-iseõppijate kunstiloomingut on kogutud peaasjalikult välitöödel, millega alustati juba 2004. aastal. Praegu on kollektsioonis ligi tuhat teost.

Püsinäituste uuendamine on rahastatud muinsuskaitseameti "Muuseumide kiirendi" 2023. aasta taotlusvoorust. Püsinäituste ruumikujunduse tegid "Laika, Belka & Strelka" sisearhitektid.