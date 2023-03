Galerii: Kondase keskus avas Berliinis autsaiderkunstnike näituse

Kondase keskuse juhi ja näituse kuraatori Mari Vallikivi sõnul tõstab erilist tuge vajavate inimeste loomingu näitus autsaiderkunstnike nähtavust ja kaasatust ühiskonnas ning lisab kunstnikele enesekindlust.

"Tartu 2024 projekt annab meie keskusele võimaluse õppida, kuidas Lääne-Euroopas ühiskond erilist tuge vajavate kunstnike eneseväljendust toetab. Samuti aitab näitus tutvustada Eesti autsaiderkunsti hetkeseisu ning meie kunstnikke Euroopas," lausus Vallikivi.

"Usume, et see on millegi uue algus ning loodame, et sarnaselt viimaste aastakümnete arengutele Euroopas, saavutab autsaiderkunst võrdsema positsiooni muu visuaalkunsti hulgas," rääkis Tartu 2024 loovjuht Kati Torp.

Viljandi vanalinnas asuva Kondase keskuse pidevalt täienevas autsaiderkunsti kogus on ligi 600 teost. Järgmisel aastal toob Kondase keskus publikuni mastaapse autsaiderkunsti näituse "Varjatud maailmade avardumine", mis toimub korraga kolmes Eesti linnas. Näitust täiendab haridusprogramm. Samuti avab keskus järgmisel aastal oma ruumides autsaiderkunstile pühendatud püsinäituse.

Berliini näituse avamisel tutvustas kollektsiooni ja kõneles Eesti autsaiderkunstnike võimalustest kuraator Mari Vallikivi. Sissejuhatuse autsaiderkunstist Saksamaal ja laiemalt Lääne-Euroopas tegi Heidelbergi autsaiderkunsti Prinzhorni kollektsiooni direktor dr. Thomas Röske. Euroopa kultuuripealinn tegevustest kõnelesid Tartu 2024 loovjuht Kati Torp ja programmiliini juht Jaan Ulst.

Näitus jääb huvilistele avatuks kuni suveni.