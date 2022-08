Kondase keskuses avatakse Arvo Iho fotonäitus "Aphrodite lummas"

Näitusel on väljas pildid naistest, kes on Arvo Iho kaamerasilma ette jäänud ning keda ta on valgusega maalinud. Fotodega austab kunstnik naissugu, kes on teda ikka ja jälle inspireerinud.

"Nüüd tundub see imelise unenäona, mis on jätnud mu hinge kustumatu jälje. Ma kulgen läbi elu selle nägemuse lummas, ikka otsides oma kuldset Aphroditet," iseloomustab kunstnik oma tulevast näitust.

Arvo Iho (sündinud aastal 1949) on eesti režissöör, fotokunstnik ja operaator. Tema on tuntumate filmide hulgas on "Karu Süda" (2001) ja "Naerata ometi" (1985). Hiljuti andis ta välja raamatu "Stalkeri" võtetest Eestis. Tema elust ja loomingust on ilmunud raamat "Karu südamega mees" (2015).