Arvo Iho: Kadriorg võtab inimesed alati vastu

"Prantsuse aed, mis on lossipargis, on rangelt nii nagu Peeter oli mõelnud, jaapani aia kõrval on metsikud sõnajalad, mis on nagu subtroopikas. Maru erinevaid kohti on ja see teeb meele rõõmsaks," sõnas Iho "Aktuaalsele kaamerale".

"Inimesed tulevad Kadriorgu siis, kui nad on rõõmsad, siis kui nad on nukrad, siis kui nad on armunud, siis kui kallim on nad maha jätnud. Kadriorg võtab nad alati vastu," tõdes Iho.