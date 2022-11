Galerii: Fotografiskas avati Prantsuse moefotograafi Sarah Mooni näitus

"On suur privileeg pakkuda meie publikule Sarah Mooni loomingu väljapanekut Fotografiska Tallinnas. Sarah Mooni ümber on palju, mis on seletamatu ja müstiline, just sellisena mõjub ka tema isiksus. Olles kogenud, kui palju inimesi teda Pariisi tänavatel ära tunneb ja tema autogrammi küsib, on uhke tunne olla ühe erilise ajajärgu tunnistajateks fotokunsti ajaloos," sõnas Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents,

Haute couture modellina alustanud prantsuse fotograaf Sarah Moon mõistis kiirelt, et tema õige koht on hoopis fotograafina kaamera taga. Tema fotod on salapärased, tundmatud ja hägused muinasjutud, kus vorm, tonaalsus ja ilu on segatud improvisatsioonilise ja peaaegu delikaatse intensiivsusega.

Mooni portfooliost leiab pildistamised maailmakuulsate ajakirjade jaoks nagu Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Marie-Claire, Graphis, Life.

Näitus "Püsipunktis" jääb avatuks 16. aprillini 2023.