Fotografiskas avati psüühilise erivajadusega inimestele pühendatud näitus

Fotografiskas avati kolmapäeval psüühilise erivajadusega inimestele pühendatud näitus "Eriline on tavaline", mille eesmärk on murda ühiskonnas neid saatvaid stigmasid. Näitus koostati muuseumi sotsiaalseid teemasid käsitleva näitusesarja "Fotografiska For Life" raames.

Otsus võtta sel korral fookusesse psüühiliste erivajadustega inimesed tulenes sellest, et nende elu, muresid ja rõõme käsitletakse Eestis veel vähe.

"Psüühilised erivajadused on tegelikult teema, mis võib meid kõiki ühel või teisel moel puudutada. Ma arvan, et see, kust me viimase kahe aasta jooksul läbi oleme tulnud, on meid kõiki pannud veidi teistmoodi mõtlema," sõnas Fotografiska Tallinn kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents.

Näitusel osalevad kolm kunstnikku on kujutanud Eestis elavaid psüühilise erivajadusega inimesi ja nende tegemisi erinevate lähenemisnurkade kaudu. Silvia Sosaar viis läbi videointervjuud, Anna Pazucha jäädvustas psüühiliste erivajadustega inimeste loomingut, Julia SH Rootsist keskendus portreefotodele.

"Mul oli alguses väga kindel plaan lihtsalt kõiki samal moel pildistada ja näidata, et me oleme kõik täpselt samasugused, aga see tundus kuidagi pisendav, sest samas oleme ju kõik imeliselt erinevad. Seega oligi selle projekti parim osa lõpuks see, et ma kohtusin inimestega ja jäädvustasin neid just sellistena ja selles kohas, kus nad oma elus tol hetkel olid," kirjeldas fotograaf Julia SH.

AS Hoolekandeteenustes töötav Katrin Pärgmäe rõhutab, et näitus pole mitte hoolealustest, vaid elanikest, kes elavad täiesti tavalist ja samasugust elu nagu kõik teised inimesed.

"Meie eesmärk on see, et nad elaksid võimalikult tavalist elu, et neil oleks elus erinevad rollid. Kui nad elasid suurtes hooldekodudes, oli nende peamine roll olla hoolealune. Elule annab värvi see, et me saame olla kasulikud, tegeleda hobidega ja suhelda kallite inimestega," tõdes Pärgmäe.