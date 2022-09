Galerii: Tallinna Kunstihoones avati näitus "Tulin siia selleks, et üksi olla – Ka mina tulin siia selleks, et üksi olla"

Kolmapäeval avati Tallinna Kunstihoone galeriis kaheksa kunstniku rühmanäitus "Tulin siia selleks, et üksi olla – Ka mina tulin siia selleks, et üksi olla" .

Näitus "Tulin siia selleks, et üksi olla – Ka mina tulin siia selleks, et üksi olla" on inspireeritud Jerzy Kawalerowiczi 1959. aasta filmist "Balti ekspress", mis keerleb kahe võõra suhtluse ümber, kes on sunnitud kitsas rongikupees koos olema. Rongireisist kujuneb katalüsaator, mis katsetab, millist keemiat on ebastabiilsetes ja ebakindlates tingimustes võimalik luua.

Näitust kuraatorite Corina L. Apostol ja Kristaps Ancāns sõnul kajastab näitus erinevaid vastastikmõjusid, lugusid ja läbipõimunud kogemusi, mis avavad teatud tühimiku, mis on pandeemia ja erinevate kriiside ajal laienenud. "Tormilised sündmused võivad teinekord pakkuda uusi võimalusi asjadele lähenemiseks, sest me ei pea enam järgima varem paika pandud kaanoneid," kirjutasid kuraatorid näitust tutvustava trükise eessõnas.

Näitusel osaleb kaheksa kunstnikku: galerii akendele ehitasid Dzelde Mierkalne ja Junny Yeung kaks klaustrofoobset keskkonda, mõtiskledes selle üle, kuidas kodu- ja töökeskkond on praegusel ajal moondunud, Johannes Luige ja Krišjānis Elviksi teosed kujundavad näituse stsenograafiat, põhinedes sellel, mis või kes on pärast rännakut seljataha jäetud, Alise Putniņa ja Maarja Tõnisson testivad oma keha kaudu, kuidas inimese vaim ja keha igapäevastel rännakutel ühinevad või teineteisest lahti ühenduvad, kui miski nende kavatsusi häirib ning Alyona Movko-Mägi ja Madara Gruntmane lõid liikuvate avataride sarja Riia elanikest, kes deklameerivad armastusluuletusi.

Näitus "Tulin siia selleks, et üksi olla – Ka mina tulin siia selleks, et üksi olla" on avatud 6. novembrini.