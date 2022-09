Galerii: Haus galerii avati Marko Mäetamme "Lilled maailma lõpust"

Mäetamme näituse "Lilled maailma lõpust" raames on valminud 16 teose animeeritud kataloog Marko Mäetamme ja filmikunstnik Nando Grancelli koostöös. Animatsioonid esitlevad Mäetamme erinevaid iseenda tõlgendusi kahepalgeliste lillede foonil.

"Marko Mäetamme lilled ei ole mingid traditsiooniliselt ilusad lilled, tegelikult ei ole need üldse nagu päris lilled. Pigem dekadentlikult dramaatilised sissevaated kunstnikku alati huvitanud psühholoogilisse suhete ruumi. Küllap ei ole see just esmane, mis Mäetamme tööde puhul meenub. Popkunstile omaselt varjub temagi sügavam idee kujutatava välise vormiavalduse taha," kirjeldas näituse kuraator Piia Ausman.

Näitus "Lilled maailma lõpust" on avatud 7. oktoobrini.