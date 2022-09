Galerii: Riigikogu kunstisaalis avati Marko Mäetamme näitus "Kümme käsku"

Riigikogu kunstisaalis on alates kolmapäevast avatud Marko Mäetamme kunstinäitus "Kümme käsku", kus on välja pandud kunstniku erinevatest kümnenditest pärinevate teoste seeriad.

Esimene seeria "Kümme käsku" on 1996. aastal valminud seeria akrüülmaalidest pleksiklaasil. Vana testamendi moraalipõhimõtted on saanud Mäetamme käsitluses kaasaegse visuaalse vorm. Näituse teine seeria "Surev mees" pärineb aastast 2018. Valdavalt ühepoolsel dialoogil põhinev seeria toob vaatajani abivajaja eksistentsiaalse üksinduse.

Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder märkis, et väljapanek ergutab vaataja mõttemaailma ja annab võimaluse sisemas arutleda raskete asjade üle ja kuidas nendest üle saada.

Marko Mäetamm on õppinud Eesti Kunstiakadeemias graafika ja vabade kunstide erialal ning täiendanud end Rootsi Kuninglikus Kunstikoolis trükitehnoloogiate alal. Ta on esinenud rahvusvahelistel grupinäitustel ja korraldanud arvukalt isikunäitusi. Mäetammele on omistatud Kristjan Raua nimeline preemia, Valgetähe V klassi teenetemärk, Balti Assamblee kunstipreemia, Eesti Vabariigi riiklik kultuuripreemia kahel korral ning ta on olnud Köler Prize'i nominent. Mäetamm töötab vabakutselise kunstnikuna.

Näitus Toompea lossi kunstisaalis jääb avatuks 17. novembrini.