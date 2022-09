Marko Mäetamm: Andy Warhol muutis banaalse asja väärtuslikuks

"See on ikka ikoon," kommenteeris kunstnik Marko Mäetamm Warholi kuulsat teost Marilyn Monroest. "Ta oli väga tähelepanelik, ta oskas tabada täpselt hetke, ajastut ja tajus ühiskonnas toimuvat," arvas Mäetamm, mis võis olla Warholi edu võtmeks. "Ja ta oli õiges kohas. Seda ei saa alati valida, saatus lihtsalt mängis talle sellised trumbid kätte."

"Kuna ta tuli reklaamimaailmast, siis tal õnnestus põhimõtteliselt reklaamikunst muuta fine arts'iks ehk visuaalseks popkunstiks," sõnas ta ning lisas, et Warhol tõstis oma kunstis tarbimisühiskonda pjedestaalile. "Olles Warholiga kursus, ütleksin, et teda kriitika niivõrd ei huvitanud, teda huvitas vaatlemine ja peegeldamine," lausus Mäetamm. "Ma arvan, et ta väga kriitiline ühiskonna suhtes ei olnud."

"Ta lihtsalt tegi asju teisiti," sõnas Mäetamm, mis oli Warholi kunsti puhul šokeeriv. "Ta muutis banaalse asja väärtuslikuks," lisas ta. "Warholi üks signatuurfilme on "Magav mees". Mitte keegi ei olnud teinud midagi niisugust - filminud kuus tundi magavat meest, kus mitte midagi ei juhtu."

"Ma kindlasti ei tunne end Eesti Andy Warholina," vastas Mäetamm küsimusele, kas teda kutsutakse nii. "Kui Eestis üldse on oma Andy Warhol, siis on see kindlasti kunstnik Kiva."

Andy Warholi näitus avatakse Fotografiskas reedel, 23. septembril.