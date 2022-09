Galerii: Fotografiskas avatakse Andy Warholi näitus "Photo Factory"

"Photo Factory" näitus koosneb üle 120 pildist, millest 20 pole enne Fotografiska näitust avalikkusele näidatud. Näitus on austusavaldus Warholi New Yorgi stuudiole "Factory" ja pakub eriliselt intiimset vaatepilti kunstniku elu ja loomingu visuaalsesse päevikusse.

Fotografiska Tallinna näituste juht Maarja Loorents sõnas, et Warholi näituse Tallinnasse saamine on omamoodi ime, sest siinne skeene ja publikuhulk ei ole võrreldav teiste Euroopa pealinnadega. "Tehtud vaev kandis lõpuks vilja ja meil õnnestus veenda Warholi kogu omanikke, et Tallinna näituse toomine saab olema edukas," märkis ta.

Loorentsi sõnul on Tallinnas toimuv näitus eriline selle pooles, et eksponeeritud on mitmed fotod, mis pole avalikkuse ette väga tihti jõudnud. "Suureks osaks tema loomingust olid just polaroidid ning kaamera oli tal igal pool kaasas. On vähetuntud fakt, et paljud tema graafilised tööd põhinevad just tema pildistatud fotodel. Näiteks olid fotod inspiratsiooniks supipurkidele ja Marilyn Monroe portreedele."

Kunstikoguja Jim Hedges, kellele kuuluvad mitmed Fotografiskas eksponeeritud, leiab, et Warholi mõju kunstimaailmale on olnud meeletu. "Tõenäoliselt ei ole 20. sajandi teisest poolest ühtegi olulisemat kunstnikku kui Andy Warhol. Tema looming on võrdne Picasso, Van Gogh, Matisse'i ja isegi vanade meistrite loominguga. Warhol on mõjutanud kõiki talle järgnenud kunstnike põlvkondi nign sa ei saa täielikult mõista tänapäeva meistreid ilma Warholi panuse hindamiseta," kirjeldas ta.

Näitus "Photo Factory" jääb avatuks 26. veeburarini.