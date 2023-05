Galerii: Fotografiskas avatakse László Moholy-Nagy näitus "Valgusmäng"

Alates reedest on Tallinna Fotografiskas avatud näitus "Valgusmäng", kus on väljas valik Ungari päritolu kunstniku László Moholy-Nagy mitmekülgsest loomingust.

Näituse kesksel kohal on fotolooming, kuid selle kõrval näeb ka montaaže ja liikuvat pilti. Moholy-Nagy jaoks oli fotograafia võimalus katsetada valguse ja varjuga, näidata tuttavaid objekte uues perspektiivis või inimsilmale harjumatu vaatenurga alt ning mängida fookuse ja detailidega.

Moholy-Nagy lapselaps, galerist Daniel Hug märkis, et tema vanaisa oli humanist, kes lootis, et ta saab oma kunsti ja tegevusega aidata inimkonnal maailma paremini mõista.

Hugi sõnul oli Moholy-Nagy jaoks kõige olulisem periood 1920. aastad. "See, mida te siin näete, on valik tema tippteostest, tuntumatest töödest. Ja neid on oluline näidata," sõnas ta.

Näitus on Fotografiskas avatud 1. oktoobrini.