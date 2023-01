Galerii: Fotografiskas avatakse Andres Serrano näitus "Kurikuulsad"

Näituse idee kasvas Serranol välja Donald Trumpi portreerivast näitusest. Otsides internetist Trumpiga seotud esemeid, avastas kunstnik, et blackface-kultuuri normaliseerivad esemed 19. sajandist, mille üks eesmärk oli mustanahalisi inimesi dehumaniseerida ning nende üle nalja teha, elavad endiselt Ebays oma elu.

Kunstnik hakkas rassistlikke esemeid ostma ja pildistama, seistes silmitsi oma riigi ajalooga ning tuletades meelde, kuidas rassism jätkuvalt erinevates vormides avaldub.

Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents sõnas, et Andres Serrano ei karda rääkida probleemsetest teemadest ajaloos ning kirjeldab näitust kui kaevumist ühiskonna kurikuulsasse minevikku.

"Märkimisväärne on see, et minevik käib meiega kaasas ka tänasel päeval ning meid mõjutavad sündmused, mis ammu ajaloohõlma on vajunud," selgitas Loorents. "Loodan, et see näitus raputab meid kõiki muutes meid aktsepteerivamaks ja mitmekülgsemaks".

Andres Serrano (sündinud 1950) on tuntud oma erksate ja sageli vulgaarsete värvifotode poolest, mis avardavad erinevaid sotsiaalseid probleeme ja tabusid, sealhulgas rassismi, usulist tagakiusamist, piinamist ja surma. Oma teostega on kunstnik sattunud tsensuuri ja vastuolulise kunsti avaliku rahastamise üle peetavate arutelude keskmesse.