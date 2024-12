Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinna pälvis Mara Kirchberg

Konkursi eesmärk on toetada bakalaureuse- ja magistriõpinguid lõpetavaid noori kunstnikke nende karjääri alguses. Sel aastal üheksandat korda toimunud konkursil osales 135 noort kunstnikku 283 teosega.

Konkursi peaauhinna võitis Eesti Kunstiakadeemia lõpetaja Mara Kirchberg. Rahvusvaheline žürii tõstis esile Kirchbergi eristuvat ja küpset käekirja ning tema loomingus käsitletud teemade aktuaalsust.

Eesti Kunstiakadeemia galeristi ja žürii liikme Kaisa Maasiku sõnul tõusis Mara Kirchbergi lõputöö "Lekkiva naha toitmine" teiste seast selgelt esile. "Teos on äärmiselt aktuaalne, kuna käsitleb hoole temaatikat – seda eelkõige igapäevase töö kaudu, mida kunstnik tegi teose eksponeerimise ajal seda pidevalt hooldades. Installatiivsed filtrisüsteemid hõivasid Uus Rada galerii ning avasid kohale omast spetsiifikat, samas pannes läbi visuaalse sarnasuse naha ja kehavedelikega mõtlema kehalisusele ja inimsüsteemi haprusele," selgitas Maasik.

Konkursi algataja ja NOBA.ac kunstikeskkonna asutaja Andra Orn avaldas heameelt, et pärast mitmeid aastaid pälvis konkursi peapreemia taas Eesti autor. "Viimati võitis konkursi 2016. aastal Juhan Soomets heliinstallatsiooniga "The Artists' Room". Sel ajal kandis konkurss veel nime Baltikumi Noore Kunstniku Auhind, kuid tänaseks on see märkimisväärselt kasvanud – liitunud on mitmed Põhjamaade kunstiakadeemiad ning osalejate arv on mitmekordistunud. See muudab Mara Kirchbergi võidu veelgi olulisemaks," selgitas Orn.

Ka publikupreemia tuli Eestisse – veebihääletusel kogus kõige enam hääli Kõrgema Kunstikooli Pallas lõpetanud Kirke Kuiv, kelle eksperimentaalne fotoseeria uurib inimkogemust ja selle emotsionaalset keerukust. Lisaks pälvis Kirke Kuiv Fotografiska auhinna.

Noore maalikunstniku auhinna võitis Helsingi kunstiülikooli Uniarts vilistlane Johanna Saikkonen. Tema õlimaalid käsitlevad egoismi ja enesepettuse teemasid.

Valikut nomineeritud kunstnike teostest saab näha 2025. aastal Läti Kunstiakadeemia galeriis Pilot ja Art Depoo galeriis Eestis.

Konkursi laureaadid valis välja rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid Andris Vītoliņš (Läti Kunstiakadeemia, Läti), Ieva Skauronė (Vilniuse Kunstiakadeemia, Leedu), Anni Anttonen ja Harri Monni (Uniarts Helsingi, Soome), Margus Meinart (Kõrgem Kunstikool Pallas, Eesti), Kaisa Maasik (Eesti Kunstiakadeemia, Eesti), Taina Erävaara (Turu Rakenduskõrgkool, Soome), Anne Klontz (Konstfack, Rootsi), Per Nilsson (Umeå Kunstiakadeemia, Rootsi), Maarja Loorents (Fotografiska Tallinn, Eesti), Deborah Duerr (Galleri Duerr, Rootsi), Ugnė Bužinskaitė (Noewe Foundation, Leedu) ning Andra Orn (Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond NOBA.ac).