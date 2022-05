Galerii: avati Tim Hoibjergi, Triin Martsi ja Siiri Jürise ühisnäitus Hobusepea galeriis

Grupinäitus "Ja siis serv kehtestab end" vaatleb emotsionaalsete suhete ja ihaga seotud keerulisi teemasid. Näituse pealkiri on laenatud Anne Carsoni teosest "Eros the Bittersweet" (1986).

Tim Hoibjerg (sünd. 1986) on Norra visuaalkunstnik, kes elab ja töötab Oslos ja Stockholmis. Ta on omandanud magistrikraadi Stockholmi Kuninglikus Kunstiinstituudis (2021) ja bakalaureusekraadi Oslo Kaunite Kunstide Akadeemias (2019). Hoibjergi teoseid on laialdaselt eksponeerida ja tema viimaste näitusekohtade seas on MELK (Oslo), QB galerii (Oslo) ja Sorlandets Kunstimuuseum (Kristiansend, Norra), kus ta nomineeriti aasta kunstnikuks 2020.

Triin Marts (s. 1987) on Tallinnas elav ja töötav koreograaf ja visuaalkunstnik. Ta on lõpetanud tantsukunsti eriala Viljandi Kultuuriakadeemias (2011) ning õppinud maalikunsti Tartu Ülikooli maaliosakonnas (2015). 2019. aastal kaitses ta vabade kunstide magistritööd Eesti Kunstiakadeemias. Tema soololavastus "Kirke" etendus noorte koreograafide sarja Premiere'13 raames. Etendajana on ta töötanud muuhulgas Ina Sockhemi, Jaan Ulsti ja Robert Wilsoniga. Martsi teoseid eksponeeritud mitmetel grupinäitustel nii Eestis kui ka Saksamaal, Poolas ja Kreekas.

Siiri Jüris (s. 1992) on Eestis ja Rootsis tegutsev maalikunstnik. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli maaliosakonna (MA, 2017) ning Rootsi Kuningliku Kunstiinstituudi (MA, 2021). Jüris on osalenud paljudel grupinäitustel, peamiselt Eestis, kuid ka Rootsis, Slovakkias ning Leedus. Aastatel 2019. ja 2021. oli ta üks Young Painter Prize'i finaliste ning aastal 2020. "Noor Tartu" konkursi võitja. Tema isikunäitus "(keha)stuv mateeria" toimus veebruaris 2021. Tartu Kunstimuuseumis.

Näitus jääb avatuks 30. maini 2022.