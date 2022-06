Hobusepea galeriis avatav näitus võtab vaatluse alla atmosfääri

Neljapäeval kell 18 avatakse Hobusepea galeriis Towards Atmosperic Care'i loomeuurimuslik näitus "Virmalistest geosfäärini", mis võtab vaatluse alla ajaloolise huvi kohalolu ja nähtavust atmosfäärilistes ilmingutes.

Näituse "Virmalistest geosfäärini" autorid Hanna Husberg ja Agata Marzecova vaatlevad virmalisi, uurides ajaloolist huvi ja nähtavust atmosfäärilistes ilmingutes.

Selle asemel, et vaadelda atmosfäärilisi nähtusi lihtsalt eraldiseisvatena, keskendub käesolev installatsioon instrumentidele, ajaloolistele oludele, sündmustele ja ideedele, mis muudavad atmosfääriga seotud protsessid nähtavaks ning aitavad seeläbi kaasa uudsete atmosfääriga seotud kujutluste ja tunnetuste tekkimisele.

Näituse autorid on kombineerinud fotograafiat, ajaloolisi ning teaduslikke kujundeid, joonistusi, heli ja teksti. Kunstnikud on aluseks võtnud uurimisreiside ajal peetud vestlused teadlaste ja uurimistöö tegijatega ning lähtunud akadeemilistest ja ajaloolistest allikatest, nagu näiteks diagrammide mõju sellele, kuidas me tajume ääretuid, hoomamatuid ja samas nähtamatuid keskkondi.

Towards Atmospheric Care on koostööl põhinev pikaajaline loomeuurimus, mida teostavad Stockholmis elav visuaalkunstnik Hanna Husberg ja Tallinnas elav interdistsiplinaarne teadur Agata Marzecova. Nende uurimuse fookuses on õhk kui looduskultuuriline nähtus, mida autorid vaatlevad meedia, teaduse ja tehnoloogilise vahendatuse kaudu. Kasutades installatiivseid ja performatiivseid vahendeid lisaks kirjutamisele ja kriitilisele analüüsile, uurivad nad õhu ja atmosfääriga seotud esteetilisi, teaduslikke ja poliitilisi kokkupuutepunkte. Lisaks loomingulistele ja akadeemilistele tulemustele, edendavad autorid interdistsiplinaarseid pedagoogilisi lähenemiseid.

Näitus jääb avatuks 24. juulini.