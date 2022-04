Hobusepea galerii uus näitus mõtestab iha mõju

5. mail avavad kunstnikud Tim Høibjerg, Triin Marts ja Siiri Jüris Hobusepea galeriis ühisnäituse "Ja siis serv kehtestab end", millega mõtestatakse iha olemust ja kahtlustunde teravaid servi. Näituse on kureerinud Anne Vigeland.

Osalevaid kunstnikke ühendab huvi kehaliste kogemuste vastu – nad vaatlevad oma sõnul keha kui arhiivi, materjali, maastikku, anumat ja pelgupaika. Eksponeeritud teosed (maal, skulptuur, video, installatsioon) peegeldavad nende nägemuses üksi- ja koosolemise viise kõledas maailmas. Kunstnikud soovivad pöörata erilist tähelepanu puudutuse, mälu, mängu ja intiimsuse mõjujõule. Nad uurivad, kuidas iha vormib iseolemist, kuidas see meid loob ja lõhub ning kuidas me lakkamatult püüame pehmendada kahtluse teravaid servi.

Tim Høibjerg (s 1986) on Norra visuaalkunstnik, kes elab ja töötab Oslos ja Stockholmis. Ta on omandanud magistrikraadi Stockholmi Kuninglikus Kunstiinstituudis (2021). Høibjergi viimaste näitusekohtade seas on MELK (Oslo), QB galerii (Oslo) ja Sørlandets Kunstimuuseum (Kristiansend, Norra), kus ta nomineeriti aasta kunstnikuks 2020.

Triin Marts (s 1987) on koreograaf ja visuaalkunstnik. Ta on lõpetanud tantsukunsti eriala Viljandi kultuuriakadeemias (2011) ning õppinud maalikunsti Tartu Ülikooli maaliosakonnas (2015). 2019. aastal kaitses ta vabade kunstide magistritööd Eesti Kunstiakadeemias. Tema soololavastus "Kirke" etendus noorte koreograafide sarja Premiere'13 raames.

Siiri Jüris (s 1992) on Eestis ja Rootsis tegutsev maalikunstnik. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli maaliosakonna (MA, 2017) ning Rootsi Kuningliku Kunstiinstituudi (MA, 2021). Jüris on osalenud paljudel grupinäitustel, peamiselt Eestis, kuid ka Rootsis, Slovakkias ning Leedus. Aastatel 2019. ja 2021. oli ta üks Young Painter Prize'i finaliste ning aastal 2020. "Noor Tartu" konkursi võitja. Möödunud aastal toimus tema isikunäitus "(keha)stuv mateeria" Tartu Kunstimuuseumis.