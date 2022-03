Hobusepea galeriis näeb Kaselaane näitust "Koletis järgneb lambakandjale"

Hobusepea galerii esimesel korrusel on närviliselt sumiseva prožektori valguses kaks hiiglaslikku verekarva mosaiikpannood ning keldrisaalis üksteist kordavad skulpturaalsed objektid.

Kaselaan ütles, et on oma loomingus punast värvi väga vähe kasutanud, sest see tekitab temas ärevust ja ohutunnet. Samuti võimendab see tema sõnul hapruse ja paratamatuse hõngu, mis praegu meie ümber õhus on.

Kunstnik mainis, et protsessi alguses ei teadnud ta veel, kuidas värvima hakkab ning see on tema jaoks eksperimentaalne. "Alguses ma jätsin mosaiigid kumama, aga kõige selle seoses, kõige toimuvaga, jõudsin selleni, et maalisin need mosaiikpannood, need keraamilised tükikesed nii paksult üle, et neid enam näha ei ole."

Näitus jääb avatuks 4. aprillini 2022