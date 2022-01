Pildid: Hobusepea galeriis avati Marge Monko ja Maruša Sagadini ühisnäitus

Neljapäevast on Hobusepea galeriis avatud Marge Monko ja Maruša Sagadini ühisnäitus "Armastuse A. B. C. D. E. F. G". Näituse kuraator on Lilian Hiob, graafilise disaini autorid on Kersti Heile ja Indrek Sirkel.

Näitust tutvustav tekst:

Näitus on hetk pidevas ja katkematus kulgemises.

Objektide – ja ka kunstnike – elud eelnevad üksikutele sündmustele ning ka järgnevad neile. Tahkes olekus aine on pidevas enesesalvestuse režiimis ühes keemiatehnoloogiaga, mis eelneb igasugusele digitaalsele plokiahelale. Nende omavaheline mõju ja kooseksisteerimine inimesega määratlevad praeguse hetke. Asume seal, kus surelike vormide kollektiivne voog eostab mehaaniliste naudingute värelusi.

Marge ja Maruša omavaheline isiklik ja erialane dialoog võib teile enne praegust hetke tunduda nähtamatu. Aga see on käegakatsutav. See, mida te näete, on kuudepikkuse tegevuse tulemus. See, mida te ei näe, luuakse aastate jooksul.

See, et ühe kunstniku loominguline praktika hõlmab valdavalt fotograafia ja teise oma arhitektuuri valdkonda, on vaid pinnapealne peegeldus. Seda kinnitab kasvõi põgus tutvumine kunstnike biograafiaga. Kirjeldamata jäävad emotsioonid ja kavatsus. Mõlemad kunstnikud kehastavad nii indiviidide kui ka oma elukutse esindajatena ausust, siirust ja empaatiat. Käesolev koostööprojekt on sündinud kunstnike pikaajalise tutvuse tulemusena ning nende teosed sünteesivad säilinud energiat.

Sa oled sattunud keset tegelaste kogunemist. Marge ja Maruša on neile tegelastele nimed andnud, aga need tegelased kutsusid su siia. Juliana palub sul istuda, Saša viipab sulle, et sa lähemale tuleksid. Lucy annab sulle võimu, Marička kutsub sind endasse vaatama.

Nende nimed esindavad isiksuste kataloogi. Nad valitsevad armastuse tähestikku. Iga täht alfabeedis tähistab kingitust iseendale, midagi, mille üle te uhkust tunnete. Aga see kõik on alles algus.

Marge Monko viimased isiknäitused toimusid Kai Kunstikeskuses Tallinnas ja Museum Folkwangis Essenis (Saksamaa). Samuti annab kunstnik sel aastal välja oma monograafia koostöös kirjastusega Lugemik (Tallinn). Marge Monko on sündinud ja elab Tallinnas.

Maruša Sagadini isiknäitused toimusid viimati Christine König galeriis Viinis and Vestjyllandsi kunstipaviljonis Jutlandis (Taani). Sel kevadel avab kunstnik isiknäituse Cukrarnas, Ljubljanas (Sloveenia). Maruša sündis Ljubljanas ja elab Viinis.

Näitus jääb avatuks 7. veebruarini 2022.