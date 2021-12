Galerii. Brenda Purtsak avas Hollandis isikunäituse "Kehastumine"

Näituse kuraator on Aleksander Metsamärt. Tema sõnul on "Kehastumine" näitusena teadlik oma positsioonist saatkonna esindusruumides.

"Brenda Purtsaku teosed on antud kontekstis mõeldud toimima kahetiselt. Meisterliku abstraktsionistina annab Purtsak ruumile uue dekoratiivse mõõtme. Suureformaadilised maalid ja filgraansed vitraažid loovad õhustiku, mis on kohane esindusruumile," rääkis ta.

"Õlimaali kihilisus, helendus ja sügavus toetavad saatkonnale omast väärikust. Soliidset rahu ja tundlikust; olgu viimane suunatud vestluspartnerile või aruandele."

Teisalt kanaldavad teosed jõuliselt kehalisust, kirjeldas ta.

"Abstraktsiooni piiridel näeme me värelemas pihke, taldu ja habrast nahka. Ning naha all voolamas sooja verd. "Kehastumine" toob inimkeha läbi kliinilise läheduse ja maalitehnilise meisterlikkuse poeesia tasandile, kus kaovad sood, identiteedid ja näod. Jääb ainult puutumise õrn hellus ja puudutuse erk tajumus."

Brenda Purtsak on vabakutseline maalikunstnik, Eesti kunstiakadeemia vabade kunstide magistrant. Oma loomingus keskendub Purtsak keha suureformaadilisele kujutamisel, selle dekonstrueerimisele abstraktsioonis ning füüsise ja värvi dialoogis tekkiva horisondi kaardistamisele.

Purtsak on osalenud grupinäitustel "Teesklus" (Kuraator: H. Loodus) ja "Et keha ei unustaks", samuti mitmetel teistel ühisnäitustel. Tuleval aastal on kunstnik osa nii Hobusepea galeriis toimuvast grupinäitusest koos E. Alevi ja M. Suviga kui ka Eesti ja Viini kunstiakadeemiate ühisel maalinäitusel Viinis.

Maalidest ja vitraažidest koosnev väljapanek jääb saatkonna esindusruume kaunistama järgmise aasta sügiseni.