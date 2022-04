Hobusepea galeriis avanev näitus käsitleb inglit kui sümbolit

"Angelus Novus tähendab, et turmatuul lõõtsub ja ajalooingel ei suuda enam oma tiibu kokku suruda. Me kõik vaatame pealt, kuidas ta selg ees ebamäärase tuleviku poole haihtub, pilk minevikku naelutatud," ütles kunstnik Tanel Rander avaneva näituse idee kohta. Kunstnik mõtestab näitusega isiklikku vabanemist, öeldes, et avab sisemisi "allikaid", mida on kaua alla surunud.

Siiski ei ole kõik tööd Randeri poolt tehtud, vaid on kogutud töötades erivajadustega inimestega, mis on tema teine tegevusvaldkond. Rander toob kaastööna esile Sirli-nimelise autori: "Tema joonistustes kiirgab palju energiat. Õlipastellid kuluvad tema käes kiiresti ja joonistamine on talle väga intensiivne protsess, mis parandab meeleolu ja justkui kaitseb teda."

Näitus on avatud 2. maini.

Tanel Rander (1980) on kunstnik, kuraator ja kirjanik (kasutab ka pseudonüümi "chaneldior"), kelle loominguline tegevus seab vaatluse alla keelelise ja psühholoogilise tasandi.