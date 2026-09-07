Tallinn võõrustab esimest korda noore maalikunstniku auhinna finalistide näitust

Näitus toob kokku 25 finalisti Eestist, Leedust, Lätist ja Ukrainast. Teosed ulatuvad isiklikest lugudest ühiskondlike ja poliitiliste teemadeni. Ühine joon on maalikunsti elujõulisus ja paindlikkus tänase põlvkonna jaoks.

Reedel "YPP" 2026 auhinnatseremoonial kuulutatakse välja peaauhinna ja mitme lisaauhinna võitjad.

"Kuigi Baltimaad on geograafiliselt lähedal, ei tunne meie kunstimaastikud teineteist nii hästi, kui võiksid. Üks "YPP" eesmärke on luua tugevam side kunstnike, kuraatorite, institutsioonide, kollektsionääride ja publiku vahel ning anda noortele kunstnikele rahvusvahelist nähtavust," ütles "YPP" korraldaja Giedre Miller. "Meile on oluline tuua YPP esimest korda Tallinna ja oleme väga tänulikud, et Kaido Ole on "YPP" suursaadik Eestis. Tema side kohaliku kunstikogukonnaga aitab luua tugevamat dialoogi kunstnike ja publiku vahel Balti riikides."

Milleri sõnul näitavad "YPP" näitused, et ühtset ja kindlapiirilist "Balti stiili" pole olemas. "Noored kunstnikud kasutavad maalikunsti väga erinevalt ja just mitmekesisus näitab, kui elav ja pidevalt muutuv on Balti maalikunsti maastik," lisas Giedre Miller.

"YPP" 2026 finalistid on Adriana Shportan (Ukraina), Alise Gaile (Läti), Andris Kaļiņins (Läti), Anna Savvi (Ukraina / Eesti), Armine Hayk (Leedu / Armeenia), Augustė Santockytė (Leedu), Brenda Purtsak (Eesti), Dzimstna Bērziņa (Läti), Eglė Marcinkevičiūtė (Leedu), Elīna Sanda Zaķe (Läti), Enrika Paulikaitė (Leedu), Gerda Grigaliūnaitė (Leedu), Katrīna Levāne (Läti), Kirke Kits (Eesti), Kristiāna Poce (Läti), Ligita Grigorjeva (Läti), Liisa Nurklik (Eesti), Mantas Kresninkevičius (Leedu), Marleen Suvi (Eesti), Natallia Brichuk (Ukraina), Nele Must (Eesti), Rasmus Marks (Läti), Valerija Oja (Eesti), Veronika Synenka (Ukraina), Vladyslav Riaboshtan (Ukraina).

Konkursitöid hindas rahvusvaheline žürii anonüümselt. Esialgse hindamise käigus nägi žürii teoseid ja nende kirjeldusi, kuid mitte kunstnike nimesid. Žüriisse kuuluvad Ásta Fanney Sigurðardóttir (Island), Heske ten Cate (Holland), Paul Smulders (Holland), Ruta Franke (Luksemburg), Vilmantas Marcinkevičius (Leedu).

Tallinnast algab "YPP" 2026 finalistide näituse ringreis läbi kõigi kolme Balti riigi. Oktoobris rändab näitus Riiga, Läti Kunstiakadeemiasse. Detsembrist jaanuarini on see avatud Klaipėda Kultuurikommunikatsiooni Keskuses.

"YPP" käivitas 2009. aastal tuntud Leedu maalikunstnik Vilmantas Marcinkevičius. Sellest ajast on üritus kasvanud riiklikust algatusest platvormiks, mis ühendab piirkonna uut maalikunstnike põlvkonda.

Näitus jääb avatuks 27. septembrini.