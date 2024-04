Eesti Kirjanike Liidu juhiks valiti Maarja Kangro

1973. aastal sündinud Kangro on õppinud Tartu Ülikoolis inglise keelt ja kirjandust. 2007. aastast on ta Tallinna Ülikooli kultuuride uuringute doktorant. Peamiselt on ta tõlkinud itaalia keelest, aga ka saksa, inglise, prantsuse ja vene keelest.

Kangro esimene luulekogu "Kurat õrnal lumel" ilmus 2006. aastal. Samal aastal ilmus ka lasteraamat "Puuviljadraakon", mille eest Kangro pälvis aasta rosina auhinna.

2008. ja 2010. aastal pälvis Kangro ka kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia vastavalt teoste "Heureka" ja "Ahvid ja solidaarsus" eest.

Kirjanik Tiit Aleksejev teatas veebruaris, et lahkub Eesti Kirjanike Liidu esimehe kohalt. Aleksejev on liitu juhtinud kaheksa aastat.

Kirjanike liidu juhiks ka Loomingu endine peatoimetaja Janika Kronberg (25 poolthäält), Vikerkaare peatoimetaja Märt Väljataga (74 poolthäält) ja kujunduskunstnik ja kirjanik Asko Künnap (44 poolthäält).

Kirjanike liidu juhid pärast iseseisvuse taastamist on olnud Vladimir Beekman (1991–1995), Mati Sirkel (1995–2004), Jan Kaus (2004–2007), Karl Martin Sinijärv (2007–2016) ja Tiit Aleksejev (2016–2024).