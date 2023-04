Peeter Volkonski: "Minu trükikoda" haakub mitmes mõttes tänase päevaga

Sadakond aastat tagasi Narvas ja Tallinnas tegutsenud trükikunstimeistri Karl Kabanovi päeviku sissekanded said 2019. aastal kokku pandud elulooraamatuks.

"Kui ma seda lugema hakkasin, ei saanud ma enam pidama. See on nii hästi üles kirjutatud. Niivõrd kuidagi tundeliselt aga mitte ilutsedes, vaid tõeliselt kirjandusliku andega," lausus lavastaja Peeter Volkonski.

Lavastaja sõnul haakub lavastus mitmes mõttes ka tänase päevaga. "Kasvõi need tema mälestused sõjast. Me kuuleme peaaegu et sõna-sõnalt uudistest neid asju, millest tema räägib. Ja need on justnimelt sellised tähelepanekud ja mälestused, mis ei ole mitte sõjaajaloolase mälestused, vaid lihtsa inimese mälestused," sõnas Volkonski.

Etendus toimub keset ajalooliseid trükimasinaid, Kastani tänaval asuvas trüki- ja paberikunstikeskuses.

"See tükk sobibki siia ruumi kõige paremini," märkis näitleja Andres Mähar. "Kui me siin proovide ajal toimetasime, siis ega töö siin muuseumis ei katkenud, siin käis pidevalt trükkimine," kirjeldas ta.

"See kõik oli väga põnev, meile tehti siin alguses väike ekskursioon ka, et me üldse teaksime, millest me hakkame rääkima," lisas Mähar.

"Minu trükikoda" etendub kevadel vaid kahel korral: 29. ja 30. aprillil. Lavastuse kunstnik on Henry Griin.