Toompere jr: möödunud aasta oli draamateatri jaoks igas mõttes õnnestunud

"Ma olen kõigi preemiasaajate üle väga rõõmus. Draamateater sai mitu-mitu preemiat, see teeb eriti palju rõõmu. Selles mõttes uhke õhtu, et terve rida inimesi, kes kõiki neid preemiaid väärivad," lausus Eesti Draamateatri kunstiline juht, kelle sõnul oli möödunud aasta draamateatri jaoks väga edukas. "Terve rida suuri lavastusi, koostöid, väga palju publikut. Igas mõttes õnnestunud aasta."

Toompere rõhutas, et Eesi Draamateatri jaoks on kõige olulisem publik. "Publikut on väga erinevat, publiku jaoks me seda teatrit teeme. On riskijulgemat teatrit, on konservatiivsemat. Meil on väga erinevat publikut ja selle üle mul ongi väga hea meel, et igaüks leiab meie teatrist midagi."