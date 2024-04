Draamateatris esietendus Nobeli preemiaga pärjatud autori romaani dramatiseering

Ühes kauges külakeses, metsade vahel, leitakse salaküttimisega tegelenud mees oma kodust surnuna. Tema naaber Janina on kindel, et see on metsloomade kättemaks. Janinat kehastava Kersti Heinloo sõnul on see lavastus näitlejale magus materjal.

"Siin on kõike, kihte on nii mitu, nad kõik on üksteise peal nagu kopeerpaberid, kumavad läbi üksteisest. On huumorit, ta pole surmtõsine, on palju poeesiat, ilu ja armastust," sõnas Heinloo.

"Minu tegelast häirib ülbus või selline ignorantsus, hoolimatus, mille vastu ta siis võitleb või seisab. Inimesed lähevad üle piiri loodust kasutades, tarbitakse loodust. Ideaalis võiks koos edasi elada," lisas näitleja.

Lavastaja Hendrik Toompere ütleb, et tema jaoks on oluline olnud n-ö "südame hääl", mis tekstist läbi kumab

"Selles materjalis nägin temaatiliselt, et see meie ökoloogiline keskkond on oluline. Teiseks on selles sees üldine inimeseks olemise taju. Kuna see materjal on poeetiline, siis mulle sobib see," sõnas Toompere. "Ma sai aru, et see kõik meie ümber, seda tuleb palju rahulikumalt võtta, mitte lasta oma südamevalul end arutuid asju panna tegema," lisas ta.

Kuigi lavastaja sõnul on lavastuse raamistik krimiromaanilik, siis on selles ka palju müstikat ja elutarkust.

"Aja oma atra läbi koolnute laipade" esietendus Eesti Draamateatris 13. aprillil.