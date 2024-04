Draamateater populaarsusele vaatamata piletihinda kergitada ei kavatse

Seekord piletiostu keskkonnad küll kokku ei jooksnud, aga suur huvi pani inimesed ostmisel siiski ootejärjekorda. "Me vahepeal parandasime süsteemi ja seetõttu sai olla järjekorras, aga kui korraga on ikkagi 20 000 soovijat, siis pole midagi teha, keegi jääb järjekorda," selgitas draamateatri juht Rein Oja ja lisas, et seekord suudeti õnneks vältida olukorda, kus leheküljed on kolm tundi järjest maas.

Piletite ettemüük teatrites on tavapärane praktika. "Praegusel hetkel on juhtunud nii, et draamateater on väga populaarne ja millegipärast see on kõnealuseks saanud, tegelikult on pikalt ette müümine kogu aeg olnud," ütles Oja.

Draamateatri nõukogu esimehe Piret Hartmani sõnul pole piletimüügi korraldus küsimus nõukogule. "Teatri nõukogu ülesanne on hoida teatritegevusel silma peal, kuidas läheb majandamise poolega, aastaaruanded ja nii edasi, konkreetsete üsnagi tehniliste küsimustega nõukogu hetkel veel tegelemas ei ole," ütles ta ja selgitas, et draamateatri omatulu osakaal on erakordselt hea ehk üle 50 protsendi.

2023. aastal sai Eesti Draamateater riigilt toetust tegevuskulude katteks kolm miljonit eurot. Keskmiselt on vaatajad hõivanud etendustel üle 90 protsendi istekohtadest.

Piletite hind jääb draamateatris kuni 35 euro juurde, sellest kallimalt teater pileteid müüa ei soovi. "Me peame tagama ligipääsetavuse erinevate võimalustega inimestele ja seetõttu me nii kõrgeks seda hinda ajada ei saa, et ainult väga palju raha omavad inimesed teatrisse saavad, see on meie põhimõte ning seetõttu me riigilt toetust saamegi, et hoiaksime piletid mõistliku hinna juures," selgitas teatrijuht.

Ka Hartmani sõnul on hinnapoliitika juures oluline tagada teatrietendustele ligipääs. "Meie eesmärk on, et see hinnapoliitika oleks ka selline, mis ei võtaks teatrilt külastajaid vähemaks ega muudaks seda privilegeeritud asutuseks, kus saavad käia vaid need, kellel on rahakott paksem."