Hilje Murel pälvis Ita Everi fondi stipendiumi

Ita Everi stipendiumi algatasid Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Eesti Draamateater ja Roman Baskin Ita 85. juubeliks. Fondi eesmärgiks on toetada näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu käsitlemise eest. Stipendiaadi valib välja 4-liikmeline halduskogu, kuhu kuuluvad Ülle Kaljuste, Rein Oja, Tiit Meren ja Pille-Riin Purje.

"Hilje Murel on näitleja, kelle andelaadis on oluline intelligentne, maitsekas huumoritaju, mis väljendub kord muheda koomika, kord nõelterava groteskina. Ka tõsitraagilistes rollides oskab Murel hoida õhkõrna kõrvalpilku ja erksat tragikoomikanärvi. Tänu sellele on tema lavaelu ühtaegu viimistletud ja spontaanne," selgitas halduskogu.

Hilje Murel sõnas, et ta on tunne, nagu Ita Ever oleks talle isiklikult tunnustust jaganud. "Südames on suur sõnulseletamatu tänutunne ja rõõm. Ita oli mulle väga suur eeskuju ja inspiratsiooniallikas. Kolleegina toetas ta mind ühel väga hapral hetkel, kui kõhklesin, kas üldse näitlejana jätkata. Küsisin, kuidas tema kahtluste ja kõhklustega toime tuleb. Ta ütles, et need jäävad sinuga alatiseks, ka siis, kui sa tipus oled ja nendega toime tulemiseks aitab toore jõuga edasiminek."

Hilje Murel on teine Ita Everi fondi stipendiumi saaja, esimese pälvis 2020. aastal Tallinna Linnateatri näitleja Hele Kõrve.