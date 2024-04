Rein Oja: teatrijuhina tuleb probleeme ennetada

Kui Oja esimest korda 2006. aastal Draamateatri teatrijuhiks suundus, oli hetk, mil seitsme aasta jooksul oli vahetunud viis teatrijuhti. "Teater oli suhteliselt heitlikkus olukorras. Tookord tehti mulle ka ettepanek konkureerida. Et ma tuleks ja teeks töörahu. Mu esimene eesmärk oligi minna maja ja vaadata, mis seal nii rahutut siis on," meenutas Oja.

Teatrijuhitöös peab Oja oluliseks silmade ja kõrvade lahti hoidmist. "Tuleb probleeme ennetada. See on üks olulisemaid asju. Kui anda inimestele võimalus ise midagi teha ja silma paista, siis tegelikult kõik teevad meelsasti. Draamateatri koosseis on väga tugev ja professionaalne," selgitas Oja ja lisas, et tema proovib tagada selle, et takistusi oleks võimalikult vähe.

Oja kinnitas, et üks teatrijuhi töö osadest on lause "raha ei ole" ütlemine. "Aga oleme proovinud seda raha leida või leida kesktee, kus on võimalik ka vähese rahaga. Leida toetajaid, kes aitaksid. Mida tähendab rahamahukas? Seda, et meil tuleb dekoratsioonid ehitada materjalist, mis ostetakse poest. See ongi kõik," rääkis Oja ja lisas, et teatrijuhi ülesannete hulka kuuluvad veel ka maja korrashoid, mis võib olla kulukas, tehnika täiustamine uuega, mis on alati vanast kallim.

Teatrijuhina ei tahaks ta kunagi kätt ette panna suurepärastele ideedele. "Teatrijuhi asi peaks olema julgustada. Mingeid kärpeid ja kompromisse tuleb teha, meie näitlejate hulk on selline nagu ta on, kui palju kasutada külalisi ja kui palju videosse investeerida. See kõik on selline arvutamiskoht. Aga minu jaoks on iga materjal risk," rääkis Oja ning lisas, et iga lavastuse mõte arutatakse kunstilise juhiga läbi, aga mingeid temaatilise kvoote endale seejuures ei seata.

Oja tõi näiteks, et Macbeth pidi algselt olema Shakespeare'i "Torm". "Aga vahepeal algas Ukraina sõda ja Sibeliuse muusika, mis on "Tormile" kirjutatud, on suhteliselt romantiline. Siis mõtlesid lavastajad, et kas nad ei võiks hoopis Macbethi teha ja olime sellega kohe kaasas. See, et sinna Sumera muusika leiti, oli muidugi suur lisapluss. Nii nad umbes sünnivad," selgitas teatrijuht.