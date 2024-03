Tambet Kaugema: eelmine aasta oli Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi aasta

Möödunud kalendriaasta oli Kaugema sõnul teatris hea aasta. "Neid lavastusi või osatäitmisi, mis viie nominendi hulka ei mahtunud, oli igas kategoorias mitmeid," märkis ta ning tõi välja, et näiteks oleks võinud ka Saueaugu Teatritalu "Kotka tee taeva all" (lavastaja Priit Põldma) ja Ekspeditsiooni "Reis metsa lõppu" (lavastaja Lauri Lagle) lavastajaauhinna nominentide hulka jõuda. "Valik oli hea."

Teatrivaatleja Pille-Riin Purje täheldas, et lavastajaauhinna nominendid on tänavu temaatiliselt üsna sarnased. "Öeldakse, et sõjateemat käsitletakse justkui vähe, aga ma ei ole sellega nõus," märkis ta.

"Kotka tee taeva all", lavastaja Priit Põldma Autor/allikas: Rebeca Parbus

Üks lavastajaauhinna nominentidest on Tanel Jonase "Meie klass" Ugala teatris. "Tanel Jonase lavastuses on sõnum väga selge, väga ajas ja väga tundlik. Samas on see ka kujunduslikult ja vormistuselt väga täpne lavastus," rääkis Purje. "Mul oli eriti hea meel, et Peeter Jürgensi osatäitmine on meeskõrvalosa nominendina olemas, sest tema kohalolek annab sellele justkui ühe korruse juurde. See on hästi liigutav ja puudutav."

Üheks möödunud aastal enim tähelepanu saanud lavastuseks on Eesti Draamateatri, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja Eesti Kontserdi koostöös välja tulnud "Macbeth" (lavastajad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, dirigent Olari Elts).

"Eelmine aasta oli päris kindlasti Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi aasta. Tänu sellele, et Tiit Ojasoo ka oma doktoritööd kirjutab, on päris mitmeid lavastusi tulnud," sõnas Kaugema, kelle sõnul on "Macbeth" sümbioos muusikat, visuaalist, videopildist, näitlejamängust ja füüsilisest liikumisest. "See kõik on väga täpselt paika pandud. Kasvõi see, kuidas näitlejad videosse mängivad, on sekundi pealt paika aetud. See on erakordne."

"Meie klass", lavastaja Tanel Jonas Autor/allikas: Elena Koit

Meespeaosa nominentidest tõi Kaugema eraldi välja Rain Simmuli, kes on nomineeritud osatäitmiste eest Tallinna Linnateatri lavastustes "Lear" (lavastaja Andres Noormets) ja "Ülestähendusi põranda alt" (lavastaja Rainer Sarnet). "Need olid kaks eriilmelist, aga samas väga tundlikku ja läbitunnetatud osatäitmist," kiitis ta.

"Ma hoian koos Rain Simmuliga ka Meelis Rämmeldile väga pöialt, eriti "Mäeküla piimamehes", mis on tohutult põnevate üleminekutega roll. Veel on hea meel, et Karlova teatril on väga hästi läinud, sest väiketeatrid on alati sümpaatsed," lisas Purje. "Ma ei kadesta žüriid, valik saab keeruline olema," nentis ta ning tõi välja, et naistest hoiab ta väga pöialt Grete Jürgensonile ja Piret Laurimaale.