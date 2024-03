Ene-Liis Semper: nii emotsionaalset esietendust pole meil ammu olnud

Semperi ja Ojasoo sõnul jäi seljataha intensiivne prooviprotsess, sest haaratud oli palju inimesi nii laval kui ka lava taga. "See töö on väga suur ja proovid olid tõesti väga intensiivsed, sest nii palju rahvast on haaratud – 17 näitlejat, pluss siis lavatagune meeskond, lava on ka hästi suur, kõik on hästi suur. Selle tõttu oli väga-väga pingeline," selgitas Semper.

See-eest oli pinge võrra suurem ka rõõm, kui esietendus õnnestus. "Väga ammu pole nii emotsionaalset esietendust olnud. See oli kõigi jaoks suur pidu. Dailes teatri näitlejate jaoks oli meie töömeetod midagi uut. Nad ütlesid, et on igasuguseid asju näinud, aga midagi sellist ei ole. Me suutsime nad füüsiliselt tööle panna ja kahe videokaamera abil jõuab see ka suurelt ekraanile. See saal on väga-väga suur, seal on üle tuhande koha, nii et selles mõttes õigustab video enda ka seekord täielikult," sõnas Semper.

2019. aastal on tõid nad "Meistri ja Margarita" publiku ette ka Viinis. Kaks lavastust erinevad lavastajate sõnul üsna palju.

"Võib-olla algmõte oli sarnane, see, kuidas seda materjali inseneerida, mis on "Meistri ja Margarita" juures alati kõige keerulisem. Samas me ikka muutsime seda ka. Läti lavastus erines juba ainuüksi selle poolest, et seal oli pöördlava, mida Viinis ei olnud. Sellega saab kõike intensiivsemaks teha ja kihid hakkavad vahetuma," selgitas Ojasoo ning lisas, et hästi palju sõltub ka trupist, kellega koos töötatakse.

"Tavaliselt kirjutame oma lavastused konkreetsetele näitlejatele, aga kuna Dailes teatris olid täiesti teistsugused näitlejad, siis võib öelda, et me jõudsime võrreldes Viini lavastusega palju sügavamale. Kui Viinis oli sketš, siis Riias on nüüd maal. Üsna suurepärane on teha sama materjali mõni aasta hiljem teiste inimestega uuesti. Eriti siis, kui on nii keeruline ja paljuvõimaldav materjal, meie enda jaoks ka. Palju sügavamale ja kaugemale jõudsime. Rõõm on suur," tõdes Ojasoo.

Ojasoo lisas, et Viinis pandi suurt rõhku Wolandi tulekule, aga Lätis keskenduti rohkem Pilatuse tegelaskujule. "Tema legendaarsele dilemmahetkele, sest erakordselt hea näitleja mängib teda. Temaga oli suur rõõm seda koostööd teha. Ta tõesti suudab selle mehe üksinduse ja valu suurde plaani tuua," lisas ta.

Lavastajaid vaimustaski just see kui tugev trupp Läti kunstiteatris on. Teater võimaldab lavastust vaadata ka inglise keelsete subtiitritega.