Olari Elts: ERSO-l seisab ees üks ajaloo paremaid hooaegu

Hooaja kava kokku pannes proovitakse Eltsi sõnul arvestada sellega, mida publik võib soovida, kuid oluline on tema sõnul ka see, mis orkestri arengule kaasa aitab. "Mis on zeitgeist'i (ajavaimu) poolest oluline, mis aitab orkestrit edasi, kas on tekkinud huvitavaid soliste, keda me peaks Eestis toetama, huvitavaid dirigente? Kuna meil on üks sümfooniaorkester riigi peale, siis ülesandeid, millega me peame hakkama saama, on hästi palju."

Elts sõnas, et muidugi seavad teatud piire rahalised võimalused, kuid see pole see, mille pärast soovitakse tuntud olla. "Meie püüame ikka tegeleda sellega, milleks me kokku oleme tulnud ja meie sõnum on ikkagi eelkõige sisuline, millega me tegeleme ja mida me tahame publikule pakkuda ja mis tundub meile huvitav."

Umbes 10 protsenti muusikutest on ERSO-s rahvusvahelise taustaga. "Ma arvan, et see on väga hea, et meil on orkester rahvusvaheline ja on inimesi mujalt. Ma arvan, et see on olnud kõigile väga toniseeriv, et meil on rahvusvaheline seltskond. Proovi me saame enam-vähem teha eesti keeles," rääkis peadirigent.

Elts peab üheks ERSO võluks, mis võiks inimesi mujalt siia mängima meelitada, orkestri tööatmosfääri ja muusikalist ampluaad kammermuusikast ning traditisoonilisest uuest muusikast techno-kõlalise alternatiivsema muusikani. Hooaja avakontserdil hakkab kõlama aga prantslase Hector Berlioz orkestrimuusika mõistes revolutsiooniline teos "Fantastiline sümfoonia".

"Kui ta noorest peast seda lugu kirjutas, siis tema suurimateks mõjutajateks olid Beethoven ja ka üks iiri naisterahvas, näitleja loomulikult," rääkis Elts, kuidas noor Berlioz käis Pariisis "Hamletit" vaatamas, inglise keelest midagi aru ei saanud, kuid Opheliasse ära armus. "Ta hullus, jälitas seda näitlejannat, kirjutas talle prantsuskeelseid kirju, millest jälle näitlejanna midagi aru ei saanud. Temast on see lugu ühest küljest inspireeritud ja kogu oma nooruse ja avangardsuse Berlioz sellesse loosse pani."

Veel tuleb esitamisele Erich Wolfgang Korngoldi viiulikontsert, milles sooloviiuldajana astub üles üle maailma arvukalt konkursse võitnud Lõuna-Korea virtuoos Kim Bomsori. "Korngold oli selline 20. sajandi algusesse jääva romantilise joonega helilooja, kes oli üks neid, kes defineeris Hollywoodi filmimuusika," tutvustas Elts.

Esitettekandele tuleb aga Erkki-Sven Tüüri uusteos "Sulavad kellad". Kellad on olnud laiem teema, millest Elts mõnda aega juba huvitatud on olnud. "Kellad on üks selliseid signatuurinstrumente, millega on alati riitustele kutsutud, alates kõrvitsasahistamistest tuhandeid aastaid tagasi, sealt kellukeste ja suurte kellade peale. Erkki-Sven kirjutas meile loo "Sulavad kellad" ja teadagi milleks need kellad omal ajal sulatati," rääkis Elts. Kellade teemat jätkab Ester Mägi kooriteos "Kerkokell", mille on orkestrile seadnud Rasmus Puur.

Eltsi sõnul on orkestril ees oma külalissolistide ja -dirigentide poolest üks ajaloo paremaid hooaegu. Näiteks dirigentidest tulevad ERSO ette Šveitsi dirigent Mario Venzago, prantsuse muusika spetsialist Yan Pascal Tortelier, Hispaania dirigent José Luis Gómez, vanamuusikale keskenduv Reinhard Goebel, tunnustatud oboe-kunstnik François Leleux jt. Solistidest on oodata aga viiuldaja Isabelle Fausti, tšelliste, kellest tuntuim Steven Isserlis, kuid kelle seas ka Eesti oma Theodor Sink. "Ka kõik meie omad väga head Eesti dirigendid tulevad ja juhatavad ERSO-t. Oleme suures põnevustuhinas," sõnas Elts.