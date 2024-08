Ööklubis Hall kuuleb ERSO esituses techno't

ERSO, Halli ja Unda festivali ühisprojekt sai alguse, kui festvalikorraldajad pöördusid ERSO poole sooviga teha midagi tavatut. Tulemuseks akustilistele pillidele ümberkujundatud techno, mida kuuleb 23. augusti õhtul Hallis.

ERSO muusikute esituses kõlab Kenn-Eerik Kannikese debüütalbum "Computations", mille on klassikalistele instrumentidele seadnud Karl Tipp. Kui originaalis kompas "Computations" klubimuusika võimalusi, siis nüüd tõstavad Kannike ja ERSO kontseptsiooni uuele tasemele. Pärast kontserti jätkub õhtu Hallis järelpeoga

Kenn-Eerik Kannike on helikujundaja ja muusik, kellel on laialdased kogemused lavastuste ja sündmuste helimaastikul. Ta omandas helitehnoloogia eriala Viljandi Kultuuriakadeemias ning on sellest ajast alates olnud aktiivne loominguline jõud mitmetes teatrilavastustes, sealhulgas Von Krahlis ("Luikede järv" – Sasha Pepeljajev), Paide Teatris ("Oaas", "Eesti jumalad" – Jan Teevet), Kanuti Gildi saalis ("Thank you, you are welcome, THANK YOU, you are welcome, thank you" – Karolin Poska) ja Teater Vanemuises ("Mees, kes teadis ussisõnu" – Sasha Pepeljajev).

Kenn-Eerik on välja andnud topeltvinüüli "Computations", mis uuris klubimuusika võimalusi ning tema helikujundusi iseloomustab eksperimentaalsus. Tema tööd on olnud nomineeritud Eesti Teatriliidu auhindadele sõnalavastuse ja muusikalise kujunduse kategoorias.