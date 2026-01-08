ERSO kontsertsarjas "AudioSpaa" kõlab Arvo Pärdi ja Philip Glassi looming

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester jätkab ka alanud aastal "AudioSpaa" sarja kontsertidega, kus kõlab muusika orkestri väiksemate koosseisude esituses. Erilise atmosfääriga kava koostas tšellorühma kontsertmeister Theodor Sink, kes valis esitamiseks Arvo Pärdi ja Philip Glassi loomingu.

9. jaanuari õhtul astuvad Estonia kontserdisaali lavale kaheksa tšellisti ja ansambel Vox Clamantis dirigent Kaspar Männi juhatusel. Erilise atmosfääriga kava koostas tšellorühma kontsertmeister Theodor Sink, kes valis esitamiseks lemmikteosed kahelt autorilt - Arvo Pärdilt ja ameeriklaselt Philip Glassilt, keda peetakse üheks olulisemaks 20. sajandi teise poole heliloojaks.

"Mul paluti ERSO tšellodele kava kokku panna ja mul oli kuidagi taskust võtta kohe mõte teha Arvo Pärdi ja Philip Glassi loomingut, et see sobib meie "AudioSpaa" formaati väga hästi, see on pigem selline vabastav muusika," ütles ERSO tšellorühma kontsertmeister Theodor Sink.

"Pärt on religioosses mõttes väga meditatiivne ja Glass rohkem arhitektuurimuusika nagu peadirigent ütles. Minu arvates peaks tulema väga vinge kontsert," sõnas Sink.

"Kontsertsari "Audiospaa" keskendubki eriti praegusel pimedal ajal vaimsele tervisele. Jaanuarikuus on kaks "Audiospaa" kontserti plaanis, lisaks reedesele ka 30. jaanuaril Teras Beach siserannas, kus on võimaldatud isegi veel suuremad vahendid selleks, et saaks vaimse tervise peale mõelda, kontsert toimub sooja liiva peal ja kaasa teeb ka DJ Sander Mölder, nii et peaks väga äge tulema," ütles Sink.