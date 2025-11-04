ERSO muusikud astuvad esmakordselt üles Genialistide Klubis

Tänavu novembris möödub kolm aastat hetkest, mil avalikkusele tehti kättesaadavaks ChatGPT. Tehisaru areng on olnud kiire ja tänaseks on aktuaalseks saanud küsimus, kas tehisintellektil on asja kunsti juurde. Sellele ja mitmetele teistele küsimustele otsivad ERSO kammerkoosseisud vastust 8. novembril Fotografiskas ja 20. novembril Genialistide Klubis. Tehisintellektist inspireeritud, sellel põhinevat või hoopis sellele oponeerivat muusikat on kontserdi kavasse valinud ERSO klarnetimängija Taavi Orro.

Ehkki tehisaru on 21. sajandi leiutis, pärineb kontserdi avateos 18. sajandist. "Keegi pole päris kindel, kes on teose autor, kuid arvatakse, et see pärib Wolfgang Amadeus Mozarti sulest. Teose kirjutamisel on kasutatud juhusliku numbri generaatori põhimõtet (RNG - Random Number Generator), mida kasutavad tänapäeval kõik arvutid," rääkis kontserdi kunstiline juht Taavi Orro. "Veel avastame teoseid, mis on loodud programmeerides või teisi tehnoloogilisi lahendusi kasutades. Helilooja Lejaren Hilleri "Illiac Suite'i" aastast 1957 peetakse ajaloo esimeseks klassikalise muusika teoseks, mis on loodud arvuti abil. Kohapeal püüame ka ise tehisaru abil ühe teose luua," tutvustas Orro kontserdi kava.

Lejaren Hilleri, Nina Shekhari, Øyvind Torvundi, Wolfgang Amadeus Mozarti ja tehisaru loomingut esitavad kontserdil Egert Leinsaar, Marta Mutso, Jūlija Širokova, Theodor Sink, Taavi Orro, Kadri-Ann Sumera, Vambola Krigul ja Mart Soo.