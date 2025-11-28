ERSO lavamees Jüri Korjus: paljusid orkestrante olen lastena ringi jooksmas näinud

ERSO lavameister Jüri Korjus on lavameistrina töötanud alates 1987. aastast, kui ta võeti Eesti Riiklikku Filharmooniasse ansambli Radar lavamasinistiks.

Korjuse töönädal kestab esmaspäevast reedeni. "Esmaspäevast reedeni on proovid ja reedel on kontsert," tutvustas ta saates "OP".

Korjus meenutas, et ERSO-s tööd alustades oli tal esialgu päris keeruline lava paika saada.

"Ma ei saanud üldse aru, kuidas ta peab toimima. Vanasti oli siin veel öövalve ja siis said öö läbi harjutada. Peale õhtust kontserti hakkasin harjutama: lükkasin klaveri lavale ja jälle lavalt ära, jälle lavale ja lavalt ära, nii kaua kuni asi sai selgeks."

Kuigi Korjus oli nooruses usin akordionist, ei tekkinud tal soovi muusikuks hakata. "Ma mängisin ikka päris hästi. Koolis pandi mind kõikidel aktustel mängima, aga see oli ikkagi rohkem sunniviisiline. Nii et kui mul avanes võimalus mängimine lõpetada, siis ma seda kohe ka tegin," muigas ta.

38 aasta jooksul on ta näinud, kuidas uus põlvkond muusikuid on peale kasvanud.

"Orkestri liikmetest paljusid olen näinud oma vanematega pisikeste lastena ringi jooksmas ja nüüd nad on ise juba vanemad, mõned võib-olla varsti ka vanavanemad," lausus ta.

Korjus usub, et enamik Eesti klassikalise muusika harrastajaid on temaga kokku puutunud. "Ise ma ei pruugi neid ära tunda," tõdes ta. Äratundmisi on olnud ka mujal maailmas. "Mulle on Rootsis ja Sloveenias tänaval tere öeldud."